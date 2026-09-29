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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵

رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان

رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان

قوچان- همزمان با هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت سردار شهید یوسف کلاهدوز رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان برگزار شد.

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کد مطلب 6963054

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