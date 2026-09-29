https://mehrnews.com/x3dc59 ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 6963054 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵ رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان قوچان- همزمان با هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت سردار شهید یوسف کلاهدوز رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان برگزار شد. دریافت 26 MB کد مطلب 6963054 کپی شد مطالب مرتبط دفاع مقدس؛ مکتبی جاری در روایت رزمندگان خراسان رضوی اجتماع بزرگ جانفدا در کاشمر اجتماع جانفدایان نشانه ایستادگی مردم پای نظام جمهوری اسلامی است ملت ایران با فرهنگ «جانفدا» دشمن را در آرزوی فتح ناکام میگذارد سخنان بااقتدار رئیس جمهور در سازمان ملل صدای رسای مظلومیت ایران بود آمادگی جانفدایان چنارانی برچسبها جانفدا شهرستان قوچان دفاع مقدس
نظر شما