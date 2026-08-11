خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات؛ بازار ساختوساز در تهران بهار امسال را با موج تازهای از افزایش هزینهها پشت سر گذاشت. تازهترین آمارهای مرکز آمار، از شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نشان میدهد هزینه تأمین مصالح و خدمات ساختمانی در این فصل همچنان با سرعت بالایی افزایش یافته؛ بهطوری که تورم سالانه این بخش به ۸۰ درصد رسیده است.
بر اساس دادههای مربوط به بهار ۱۴۰۵ با مبنای سال پایه ۱۴۰۲، شاخص کل قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران به ۳۳۶.۴ واحد رسیده است. این شاخص در مقایسه با زمستان سال گذشته ۲۰.۷ درصد رشد کرده و نسبت به بهار ۱۴۰۴ نیز افزایش ۱۰۶.۸ درصدی داشته است.
این ارقام به زبان ساده نشان میدهد هزینه نهادههای مورد استفاده در ساخت ساختمانهای مسکونی طی یک سال بیش از دو برابر شده است؛ اتفاقی که میتواند فشار قابل توجهی بر هزینه تمامشده پروژههای ساختمانی وارد کند.
سرعت رشد هزینهها در بهار کمتر شد
یکی از نکات قابل توجه در آمارهای بهار، کاهش سرعت افزایش قیمتها در مقایسه با فصل قبل است. تورم فصلی نهادههای ساختمانی در بهار به ۲۰.۷ درصد رسیده، در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۳۶ درصد بود.
به این ترتیب، تورم فصلی در فاصله یک فصل ۱۵.۳ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، پایین آمدن سرعت رشد قیمتها به معنای ارزان شدن نهادههای ساختمانی نیست؛ بلکه قیمتها همچنان در حال افزایش بودهاند، اما شدت این افزایش نسبت به زمستان کمتر شده است.
در میان گروههای مختلف اجرایی، «نقاشی ساختمان» بیشترین افزایش قیمت فصلی را تجربه کرده است. تورم این گروه در بهار به ۶۴.۹ درصد رسید. در سوی دیگر، «کرایه ماشینآلات» با تورم فصلی ۱۰.۸ درصدی کمترین رشد را در میان گروههای اجرایی به ثبت رساند.
مصالح ساختمانی در یک سال بیش از دو برابر شدند
تصویر تورم نقطهبهنقطه اما همچنان از فشار سنگین هزینهای بر ساختوساز حکایت دارد. شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰۶.۸ درصد افزایش یافته است.
این نرخ در مقایسه با تورم نقطهبهنقطه زمستان، ۱۰ واحد درصد بیشتر شده است. بنابراین اگرچه رشد فصلی قیمتها در بهار نسبت به زمستان کاهش داشته، اما مقایسه سالانه نشان میدهد بازار نهادههای ساختمانی همچنان در مسیر افزایش شدید قیمت قرار دارد.
در این میان، گروه «چوب» با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۲۰۸.۹ درصدی در صدر جدول افزایش قیمت قرار گرفته است. یعنی قیمت نهادههای مرتبط با این گروه در فاصله یک سال بیش از سه برابر شده است.
در مقابل، «کرایه ماشینآلات» با تورم نقطهبهنقطه ۲۸.۳ درصدی کمترین افزایش را در این دوره داشته است.
تورم سالانه؛ افزایش ۱۸.۲ واحد درصدی
بررسی تغییرات قیمت در یک دوره بلندتر نیز شرایط متفاوتی را نشان نمیدهد. تورم سالانه نهادههای ساختمانی تهران در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد رسیده است.
این رقم در فصل قبل ۶۱.۸ درصد بود و به این ترتیب تورم سالانه نهادههای ساختمانی طی یک فصل ۱۸.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
در بین گروههای اجرایی، «چوب» با تورم سالانه ۱۵۵.۸ درصدی بیشترین افزایش را داشته و بار دیگر در صدر گروههای تورمی قرار گرفته است. کمترین تورم سالانه نیز با ۲۹.۴ درصد به گروه «کرایه ماشینآلات» اختصاص داشته است.
یک بازار با دو تصویر متفاوت
آمارهای بهار ۱۴۰۵ در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسند چرا که از یک سو تورم فصلی نهادههای ساختمانی کاهش یافته و از سوی دیگر تورم نقطهبهنقطه و سالانه افزایش پیدا کرده است.
اما این دو اتفاق میتوانند همزمان رخ دهند. کاهش تورم فصلی تنها به این معناست که سرعت افزایش قیمتها نسبت به زمستان کمتر شده است؛ در حالی که سطح قیمتها همچنان بسیار بالاتر از سال گذشته قرار دارد.
به همین دلیل، سازندگان در بهار ۱۴۰۵ با بازاری مواجه بودهاند که اگرچه شتاب افزایش قیمت آن نسبت به فصل قبل کمتر شده، اما فاصله قیمت نهادهها با سال گذشته همچنان بسیار زیاد است.
فشار هزینهای بر پروژههای ساختمانی
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص نهادههای ساختمانی در مقایسه با بهار سال گذشته، یکی از مهمترین نشانههای افزایش هزینه تولید مسکن در تهران است. این روند میتواند در محاسبات اقتصادی سازندگان، برآورد هزینه پروژهها، قیمت فروش واحدهای نوساز و در نهایت رفتار سرمایهگذاران در بازار ساختوساز اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، اختلاف شدید میان گروههای مختلف نیز نشان میدهد افزایش هزینه ساخت در تمام بخشها یکسان نبوده است. رشد بیش از ۲۰۸ درصدی گروه چوب در مقایسه با رشد ۲۸.۳ درصدی کرایه ماشینآلات، تصویری از پراکندگی قابل توجه افزایش قیمتها در زنجیره نهادههای ساختمانی ارائه میدهد.
در مجموع، آمار بهار امسال را میتوان چنین خلاصه کرد که شتاب رشد فصلی قیمت نهادههای ساختمانی کمتر شده، اما فشار تورمی بر هزینه ساخت همچنان بالاست و افزایش سالانه قیمتها به ۸۰ درصد رسیده است. برای بازار مسکن تهران، این ارقام به معنای تداوم یکی از مهمترین چالشهای سمت عرضه؛ یعنی رشد هزینه ساخت، است.
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