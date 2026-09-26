به گزارش خبرنگار مهر، آیین احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ به‌صورت همزمان در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این آیین از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ و با مشارکت جامعه دانشگاهی برگزار خواهد شد.

این مراسم با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی برگزار می‌شود.

برگزاری همزمان این مراسم در آغاز سال تحصیلی، ضمن نمایش همبستگی و انسجام جامعه دانشگاهی، می‌تواند تصویری از حضور و همراهی دانشگاهیان در پاسداشت این نماد ملی ارائه کند.

این آیین با مشارکت دانشگاهیان در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، برخی از دانشگاهها نیز با شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از امروز ۴ مهرماه و با حضور دانشجویان، پرچم کشورمان را در صحن دانشگاه‌ها به اهتزاز درآوردند.