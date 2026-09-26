به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نانواییهای شرق استان در گنبدکاووس اظهار کرد: امروز از تعدادی نانوایی در آزادشهر و گنبدکاووس بازدید شد و تجهیز واحدها به سامانههای دوگانهسوز و سهگانهسوز، از محورهای اصلی این بازدید بود. فرمانداران و اتحادیه نانوایان نیز این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکنند.
وی افزود: همه نانواییهای بازدیدشده در آزادشهر دوگانهسوز بودند و امکان پخت با گازوئیل داشتند. کیفیت نان تولیدی این واحدها نیز مطلوب ارزیابی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در گنبدکاووس نیز تفاوت محسوسی میان کیفیت نان پختهشده با گازوئیل و گاز شهری مشاهده نشد.
کیانمهر با تأکید بر ضرورت تأمین کپسول گاز مایع برای نانواییها گفت: واحدها باید در کنار سوختهای دیگر، کپسول گاز نیز در اختیار داشته باشند تا در صورت بروز بحران، امکان تداوم پخت فراهم باشد.
وی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از نانواییهای غرب استان اظهار کرد: چهارشنبه گذشته از نانواییهای شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان بازدید شد و واحدهای مورد بررسی به سامانه سهگانهسوز مجهز بودند و از گاز شهری، گازوئیل و کپسول استفاده میکردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: در شرق استان، موضوع تجهیز نانواییها به سوختهای جایگزین با جدیت کمتری دنبال شده بود؛ ازاینرو بر تسریع در ایجاد این آمادگی تأکید کردیم.
کیانمهر اظهار کرد: نانواییهایی که در شرایط بحرانی قادر به ادامه پخت نباشند، سهمیه آرد خود را از دست خواهند داد و این سهمیه به واحدهای آماده اختصاص مییابد.
وی افزود: برای آمادهسازی نانواییها فرصت کافی وجود دارد و هدف از بازدیدها و برگزاری مانورها، شناسایی و رفع مشکلات پیش از آغاز فصل سرماست.
کیانمهر از ادامه بازدیدها در دیگر شهرستانهای استان خبر داد و گفت: احتمالاً در پایان هفته از نانواییهای گالیکش، مینودشت و کلاله بازدید میکنم و تلاش داریم همه شهرهای استان بررسی شوند.
وی درباره آموزش استفاده از تجهیزات سوخت جایگزین اظهار کرد: تنظیم سوزن و مشعل اهمیت زیادی دارد و باید بهگونهای انجام شود که ضمن جلوگیری از ایجاد دود و آزار کارکنان، کیفیت پخت نیز حفظ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: در گنبدکاووس اقدامات مناسبی برای آموزش انجام شده و تجهیزات لازم در اختیار نانواییها قرار گرفته است. این آموزشها در آینده نیز تکرار خواهد شد.
کیانمهر درباره وضعیت کارخانههای آرد استان گفت: نگرانی درباره کارخانهها کمتر است، زیرا بخش عمده فعالیت آنها با برق انجام میشود؛ بااینحال، موضوع تأمین سوخت مورد نیاز این واحدها نیز با همکاری اتحادیه کارخانهداران آرد استان پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: سوخت مورد نیاز کارخانهها تأمین میشود و آنها از این بابت نگرانی نداشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان درباره استاندارد بودن کپسولهای گاز نیز گفت: کپسولهایی که از سوی شرکتهای مجاز عرضه میشوند، استاندارد هستند و مصرفکنندگان نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
کیانمهر گفت: هدف از این اقدامات، جلوگیری از بروز مشکل در تأمین نان مردم هنگام وقوع بحران و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت نانواییهای آماده است.
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