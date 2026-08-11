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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

چین: آمریکا دست از اتهام‌زنی به دیگران بردارد

چین: آمریکا دست از اتهام‌زنی به دیگران بردارد

وزارت خارجه چین به تحریم های جدید آمریکا علیه کوبا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه شرکت ها و شخصیت های کوبایی به بهانه همکاری نظامی و فنی با پکن و مسکو تاکید کرد که واشنگتن باید تحریم های اعمالی را لغو کند.

وی اضافه کرد: از آمریکا می خواهیم این تحریم ها و محاصره کوبا را در نزدیک ترین زمان ممکن لغو کند و دیگر دست به اتهام زنی علیه دیگران نزند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: همکاری میان کوبا و پکن کاملا علنی و شفاف است. ما به حمایت های قاطع خود از این کشور برای دفاع از حاکمیت ملی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی ادامه می دهیم.

لازم به ذکر است که محاصره ظالمانه کوبا توسط آمریکا باعث ایجاد بحران انسانی در این کشور و کمبود مواد غذایی و دارو شده است.

کد مطلب 6914045

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