چین: تهدید به استفاده از زور علیه کوبا فورا متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «هان ژنگ» (Han Zheng) معاون رئیس‌جمهور چین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، احترام گذاشته شود.

معاون رئیس‌جمهور چین در این خصوص ادامه داد: خواستار بازگرداندن هرچه سری تر مسئله فلسطین به مسیر درست آن، یعنی راهکار تشکیل دو دولت، هستیم. کشورهای توسعه‌ یافته باید به تعهدات خود در زمینه تأمین مالی توسعه و مقابله با تغییرات اقلیمی عمل کنند.

«هان ژنگ» سپس اضافه کرد: ما از کشور مرتبط (آمریکا) می‌ خواهیم تا فورا تهدید به استفاده از زور علیه کوبا را متوقف کرده و محاصره و تحریم‌ های اعمال‌شده علیه آن را به‌طور کامل لغو کند. رئیس‌جمهور شی جین‌ پینگ ۴ نکته را در خصوص اقدامات لازم برای رسیدگی به بحران اوکراین مطرح کرده است.

وی سپس اضافه کرد: این ۴ نکته، مبنای اصلی چین برای ادامه ایفای نقش سازنده به شیوه خاص خود در راستای دستیابی به راه‌ حلی سیاسی برای بحران روسیه و اوکراین محسوب می‌ شود.