  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

چین: تهدید به استفاده از زور علیه کوبا فورا متوقف شود

چین: تهدید به استفاده از زور علیه کوبا فورا متوقف شود

معاون رئیس‌جمهور چین در سخنانی تصریح کرد: تهدید به استفاده از زور علیه کوبا باید فورا متوقف شده و محاصره و تحریم‌های اعمال‌شده علیه آن به‌طور کامل لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «هان ژنگ» (Han Zheng) معاون رئیس‌جمهور چین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، احترام گذاشته شود.

معاون رئیس‌جمهور چین در این خصوص ادامه داد: خواستار بازگرداندن هرچه سری تر مسئله فلسطین به مسیر درست آن، یعنی راهکار تشکیل دو دولت، هستیم. کشورهای توسعه‌ یافته باید به تعهدات خود در زمینه تأمین مالی توسعه و مقابله با تغییرات اقلیمی عمل کنند.

«هان ژنگ» سپس اضافه کرد: ما از کشور مرتبط (آمریکا) می‌ خواهیم تا فورا تهدید به استفاده از زور علیه کوبا را متوقف کرده و محاصره و تحریم‌ های اعمال‌شده علیه آن را به‌طور کامل لغو کند. رئیس‌جمهور شی جین‌ پینگ ۴ نکته را در خصوص اقدامات لازم برای رسیدگی به بحران اوکراین مطرح کرده است.

وی سپس اضافه کرد: این ۴ نکته، مبنای اصلی چین برای ادامه ایفای نقش سازنده به شیوه خاص خود در راستای دستیابی به راه‌ حلی سیاسی برای بحران روسیه و اوکراین محسوب می‌ شود.

کد مطلب 6959352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها