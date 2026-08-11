به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۲ تهران با هدف تحقق شهر دوستدار سالمند، برنامههای نوین توانمندسازی و آموزشی سالمندان را در سرای زندگی «یاس» متمرکز کرده است.
مسعود سهرابی، شهردار ناحیه ۳ منطقه ۲ تهران، با تأکید بر اهمیت حمایت از سالمندان گفت: رویکرد این مجموعه از حمایت صرف به سمت توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تغییر کرده و برنامههای تخصصی در حوزه سلامت جسمی، روانی و شناختی در حال اجراست.
وی افزود: کارگاههای تقویت حافظه و توانمندیهای شناختی بهصورت مستمر برگزار میشود و آموزشهای پیشگیرانه مرتبط با بیماریهای گوارشی نیز با توجه به فصل گرما در دستور کار قرار دارد.
سهرابی همچنین از ارائه خدمات نوروتراپی، فیزیوتراپی و کاردرمانی در این مرکز خبر داد و گفت: مشاورههای روانشناسی و ارزیابیهای شناختی نیز بهصورت مستمر انجام میشود تا سلامت روان سالمندان پایش و زمینه مداخلات بهموقع فراهم شود.
محلات؛ بازوی مدیریت شهری در حل مسائل
از سوی دیگر، شهرداری منطقه ۱۰ بر تقویت نقش محلات و استفاده از ظرفیت معتمدان در فرآیند تصمیمگیری و حل مسائل شهری تأکید دارد.
مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، در نشست دورهای با رؤسای هیئت امنای محلات، گفت: شناسایی و اولویتبندی مسائل محلات باید با گفتوگوی مستقیم با مردم و استفاده از ظرفیت معتمدان انجام شود.
وی رؤسای هیئت امنای محلات را مشاوران مدیریت شهری و بازوی اجرایی در محلات دانست و بر ضرورت تبدیل مطالبات مطرحشده به اقدامات ملموس تأکید کرد.
اخالصنایع همچنین از آغاز بازدیدهای هفتگی از محلات و سراهای محلات خبر داد و گفت این بازدیدها با حضور مدیران شهری و اعضای هیئت امنا، با هدف بررسی مشکلات و عملکرد قرارگاههای مردمی انجام خواهد شد.
وی رایگان شدن حملونقل عمومی در تهران را نیز از اقدامات حمایتی در راستای کاهش دغدغههای معیشتی شهروندان و تشویق به استفاده از حملونقل عمومی عنوان کرد.
کاهش بندهای حسابرسی منطقه ۲
سیدمهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی این منطقه برای سال مالی ۱۴۰۲ در شورای شهر، از کاهش قابل توجه بندهای حسابرسی در دوره ششم مدیریت شهری خبر داد.
وی با اشاره به کاهش تعداد بندهای حسابرسی از ۹۸ بند در سال ۱۴۰۰ به ۶۵ بند در سال ۱۴۰۱ و ۳۰ بند در سال ۱۴۰۲، این روند را نشانه ارتقای انضباط مالی در شهرداری منطقه ۲ دانست و گفت انتظار میرود این تعداد در گزارش سال ۱۴۰۳ نیز کاهش بیشتری داشته باشد.
صالحی همچنین از راهاندازی مجدد پروژه گراد و استیفای حقوق شهرداری تهران خبر داد و درباره پروژه الوند آسایش نیز گفت: موضوع در مراجع قضایی در حال پیگیری است تا حقوق شهرداری استیفا شود.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی منطقه ۲ افزود: فاز دوم روددره فرحزاد بهزودی در اختیار شهروندان قرار میگیرد و پروژه حیاط تهران نیز با استقبال قابل توجه شهروندان روبهرو شده است.
در ادامه، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۲ برای سال مالی ۱۴۰۲ با حداکثر آرای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
تعیین تکلیف پروژه الماس کریمخان پس از سالها
سیدمرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی این منطقه برای سال مالی ۱۴۰۲ در شورای اسلامی شهر تهران، از تعیین تکلیف زمین پروژه الماس کریمخان پس از بیش از سه دهه خبر داد.
وی با اشاره به آغاز این پروژه از سال ۱۳۷۳ اظهار کرد: نیمی از زمین پروژه متعلق به شهرداری و نیم دیگر متعلق به یک شخص بوده است.
روحانی افزود: پس از بیش از ۳۰ سال، وضعیت ۱۱ هزار مترمربع از زمین این پروژه تعیین تکلیف شده و تنها هزار مترمربع متعلق به بنیاد شهید همچنان در حال رفع مسائل و تعیین تکلیف است.
گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۶ تهران نیز در ادامه با حداکثر آرای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
توسعه فضاهای آموزشی در منطقه ۱۸
شهردار منطقه ۱۸ تهران از احداث سه مدرسه جدید با معماری شاخص در این منطقه خبر داد و گفت: همزمان با آغاز عملیات ساخت هشت مدرسه جدید در پایتخت، سهم منطقه ۱۸ نیز با احداث سه مدرسه محفوظ خواهد بود و سرانه فضای آموزشی منطقه افزایش مییابد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی در آئین اهدای تجهیزات و ملزومات به مدارس آسیبدیده در جنگ، با اشاره به ظرفیت اراضی و املاک آموزشی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی میتواند به تأمین مالی پروژهها و توسعه فضاهای آموزشی کمک کند.
وی همچنین با اشاره به آسیبدیدگی مدارس منطقه در جریان جنگ افزود: ۳۹ مدرسه در منطقه ۱۸ دچار خسارت شدهاند که این منطقه از این نظر بیشترین تعداد مدارس آسیبدیده در شهر تهران را داشته است.
محمدی با تقدیر از شهروندان نیکوکار برای اهدای تجهیزات به مدارس آسیبدیده، بر تداوم همکاری نهادهای مسئول و مدیریت شهری برای رفع نیازهای این مراکز تأکید کرد.
درخشش منطقه ۶ در «من شهردارم»
شهردار منطقه ۶ تهران نیز از کسب رتبههای برتر این منطقه در ارزیابی چهارمین دوره طرح مشارکتی «من شهردارم» خبر داد.
سیدمرتضی روحانی گفت: منطقه ۶ در بخش مناطق برتر نسبت به سرانههای منطقه رتبه نخست، در جذب مشارکت از طریق سفیران خدمت رتبه دوم و در شاخص سرانهای آرا نسبت به نواحی رتبه سوم را کسب کرده است.
وی افزود: در تقدیر از این عملکرد، تندیس طلایی و سپاسنامه به شهرداری منطقه ۶ اهدا شد و شهرداری ناحیه یک این منطقه نیز در بخش جذب مشارکت از طریق سفیران خدمت رتبه دوم را به دست آورد و صاحب تندیس نقرهای شد.
روحانی تأکید کرد: «من شهردارم» بستری برای شنیدن مستقیم مطالبات شهروندان و مشارکت آنان در اولویتبندی پروژههای شهری است و هدف مدیریت شهری باید تبدیل این مشارکت به یک فرهنگ پایدار در اداره شهر باشد.
نظر شما