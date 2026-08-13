سوگ رضوی در دیواندره؛ مردم در ماتم شهادت امام رضا(ع) عزاداری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، بعدازظهر پنجشنبه مراسم سوگواری و عزاداری با حضور جمعی از مردم و ارادتمندان خاندان اهل‌بیت(ع) در هیئت مذهبی آل‌طه شهرستان دیواندره برگزار شد.

این مراسم با حضور مردم و اعضای هیئت مذهبی آل‌طه برگزار شد و عزاداران با قرائت ادعیه، ذکر مصیبت و برگزاری برنامه‌های عزاداری، در سوگ شهادت امام رضا(ع) به سوگواری پرداختند.

پیوند دل‌های مردم دیواندره با فرهنگ رضوی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) فرصتی ارزشمند برای تقویت باورهای دینی و تبیین معارف ائمه اطهار(ع) در جامعه است.

حجت‌الاسلام محمدحسن حبیبی افزود: مردم دیواندره همواره در مناسبت‌های مذهبی حضور پررنگی داشته‌اند و برگزاری مراسم شهادت امام رضا(ع) نیز جلوه‌ای از ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.

حبیبی با اشاره به جایگاه امام رضا(ع) در فرهنگ دینی مردم، ادامه داد: سیره و سبک زندگی آن حضرت سرشار از آموزه‌هایی است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی برای جامعه امروز راهگشا باشد.

هیئت‌های مذهبی پایگاه ترویج معارف اهل‌بیت(ع)

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیواندره بیان کرد: هیئت‌های مذهبی تنها محل برگزاری آیین‌های سوگواری نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و دینی در تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه برای نسل جوان، نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در هیئت‌ها موجب تقویت پیوند نسل جدید با آموزه‌های دینی و ارزش‌های مکتب اهل‌بیت(ع) می‌شود و باید این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

عزاداری برای امام رئوف

مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) در هیئت مذهبی آل‌طه دیواندره، فضایی آکنده از حزن و معنویت داشت و عزاداران با حضور در این آیین، یاد و نام امام هشتم شیعیان را گرامی داشتند.

در این مراسم، حاضران با ذکر مصیبت و عزاداری، بر ادامه مسیر اهل‌بیت(ع) و پایبندی به آموزه‌های دینی تأکید کردند.

برگزاری این آیین مذهبی بار دیگر نشان داد که مناسبت‌های مرتبط با اهل‌بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دیواندره دارد و هیئت‌های مذهبی شهرستان نیز از ظرفیت مناسبت‌های دینی برای ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ رضوی بهره می‌برند.