سوگ رضوی در دیواندره؛ مردم در ماتم شهادت امام رضا(ع) عزاداری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، بعدازظهر پنجشنبه مراسم سوگواری و عزاداری با حضور جمعی از مردم و ارادتمندان خاندان اهلبیت(ع) در هیئت مذهبی آلطه شهرستان دیواندره برگزار شد.
این مراسم با حضور مردم و اعضای هیئت مذهبی آلطه برگزار شد و عزاداران با قرائت ادعیه، ذکر مصیبت و برگزاری برنامههای عزاداری، در سوگ شهادت امام رضا(ع) به سوگواری پرداختند.
پیوند دلهای مردم دیواندره با فرهنگ رضوی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: مجالس عزاداری اهلبیت(ع) فرصتی ارزشمند برای تقویت باورهای دینی و تبیین معارف ائمه اطهار(ع) در جامعه است.
حجتالاسلام محمدحسن حبیبی افزود: مردم دیواندره همواره در مناسبتهای مذهبی حضور پررنگی داشتهاند و برگزاری مراسم شهادت امام رضا(ع) نیز جلوهای از ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.
حبیبی با اشاره به جایگاه امام رضا(ع) در فرهنگ دینی مردم، ادامه داد: سیره و سبک زندگی آن حضرت سرشار از آموزههایی است که میتواند در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی برای جامعه امروز راهگشا باشد.
هیئتهای مذهبی پایگاه ترویج معارف اهلبیت(ع)
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیواندره بیان کرد: هیئتهای مذهبی تنها محل برگزاری آیینهای سوگواری نیستند، بلکه میتوانند به عنوان پایگاههای فرهنگی و دینی در تبیین معارف اهلبیت(ع)، بهویژه برای نسل جوان، نقشآفرینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار برنامههای فرهنگی و مذهبی در هیئتها موجب تقویت پیوند نسل جدید با آموزههای دینی و ارزشهای مکتب اهلبیت(ع) میشود و باید این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
عزاداری برای امام رئوف
مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) در هیئت مذهبی آلطه دیواندره، فضایی آکنده از حزن و معنویت داشت و عزاداران با حضور در این آیین، یاد و نام امام هشتم شیعیان را گرامی داشتند.
در این مراسم، حاضران با ذکر مصیبت و عزاداری، بر ادامه مسیر اهلبیت(ع) و پایبندی به آموزههای دینی تأکید کردند.
برگزاری این آیین مذهبی بار دیگر نشان داد که مناسبتهای مرتبط با اهلبیت(ع) جایگاه ویژهای در میان مردم دیواندره دارد و هیئتهای مذهبی شهرستان نیز از ظرفیت مناسبتهای دینی برای ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ رضوی بهره میبرند.
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