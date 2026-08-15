به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در دهه فرهنگی تکریم مساجد و ترویج معارف نماز در استان از تولید و پخش برنامه تلویزیونی «کلید بهشت» با همکاری صدا و سیمای استان در شبکه جهانبین خبر داد و اظهار کرد: همزمان با این دهه و در آستانه ۳۰ مردادماه روز جهانی مسجد، تولید و انعکاس محتوای نمازی و مسجدی در این برنامه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامه تلویزیونی «کلید بهشت» با همراهی دستگاه‌ها فرهنگی و اجرایی استان، با هدف ترویج فرهنگ نماز تولید و پخش می‌شود، ادامه داد: معرفی فعالان عرصه نماز و انعکاس ظرفیت‌های مساجد استان با حضور در میان مردم و فعالان فرهنگی و نمازی، روایت‌گر بخش‌هایی از تلاش‌های ارزشمند و گاه کمتر دیده‌شده در حوزه نماز و مسجد است.

وی افزود: یکی از بخش‌های مهم این برنامه، معرفی کتاب‌های مرتبط با نماز و معارف دینی است و همچنین در این برنامه با فعالان نماز در محلات، مساجد و ادارات گفتگو می‌شود تا تجربیات و اقدامات آنان در زمینه ترویج فرهنگ نماز معرفی و به‌عنوان الگوهایی موفق در جامعه مطرح شود.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حضور رسانه در مساجد، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدی «کلید بهشت»، حضور میدانی در مساجد استان و تولید محتوای نمازی و مسجدی است، به‌ویژه در ایام دهه فرهنگی تکریم مساجد و ترویج معارف نماز، این حضور پررنگ‌تر شده و تلاش می‌کنیم با حضور در مساجد، ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی آنها، فعالیت ائمه جماعات، خادمان، هیئت امناء، فعالان فرهنگی و نمازگزاران را به تصویر بکشیم.

کریمی با یادآوری اینکه مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل اقامه نماز نیست، گفت: این مکان مقدس می‌تواند محور فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و معنوی محله باشد و در تربیت نسل جوان و نوجوان و تقویت ارتباط مردم با معارف دینی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به ۳۰ مردادماه، روز جهانی مسجد، تصریح کرد: در آستانه این روز و در طول دهه فرهنگی تکریم مساجد و ترویج معارف نماز، حضور عوامل برنامه کلید بهشت در مساجد استان افزایش پیدا کرده است و بخش قابل توجهی از تولیدات رسانه‌ای این برنامه به نماز، مسجد، فعالیت‌های فرهنگی مساجد و معرفی ظرفیت‌های مردمی و مسجدی اختصاص خواهد داشت.

مدیر ستاد اقامه نماز استان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی فعالیت‌های موفق و الگوهای اثرگذار در حوزه نماز و مسجد هستیم و رسانه می‌تواند در این مسیر نقش بسیار مهمی ایفا کند، وقتی یک مسجد فعال، یک امام جماعت موفق، یک مجموعه مردمی یا یک اداره در زمینه ترویج نماز تجربه‌ای ارزشمند دارد، انعکاس این تجربه می‌تواند زمینه الگوبرداری دیگران را فراهم کند.

کریمی در خصوص دیگر برنامه‌های دهه، بیان کرد: یک مسابقه کتابخوانی عمومی ذیل عنوان «لیموشیرین روح» با محوریت نماز طراحی شده است که در این دهه ویژه دانش‌آموزان، فرهنگیان و پدرها و مادرها برگزار می‌شود و این فرصت را برای همگان فراهم می‌کند که با مطالعه کتاب، نکات بسیار جامع و کاربردی را یاد بگیرند.

وی در پایان بیان کرد: برنامه تجلیل از خادمان‌ و هیئت‌امناهای مساجد با همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان و با اشراف نماینده ولی فقیه در استان برای این دهه برنامه‌ریزی شده است.