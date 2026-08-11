به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق جوشقانی، رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز، در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ اخیر و شهدای عرصه خبر و رسانه، اظهار کرد: اهمیت کار رسانه برای ما کاملاً مشخص است و برگزاری این نشست فرصتی برای ارتباط نزدیک‌تر با اصحاب رسانه و قدردانی از تلاش‌های آنان است.

وی با اشاره به نامگذاری ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار، افزود: این روز به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف، نامگذاری شده و فرصتی است تا از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی تقدیر شود.

رسانه‌ها در صف مقدم جنگ شناختی

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز با بیان اینکه جامعه امروز درگیر جنگ‌های مختلف از جمله جنگ نرم، ترکیبی و شناختی است، گفت: اگر کسی در این برهه نقش رسانه را نادیده بگیرد، از جامعه عقب می‌ماند.

جوشقانی ادامه داد: در شرایط کنونی، رسانه‌ها در صف اول و مقدم جنگ شناختی قرار دارند، زیرا این رسانه‌ها هستند که می‌توانند افکار عمومی را به سمت و سوی درست هدایت کنند.

وی تأکید کرد: اگر خبر صحیح و خبرنگاران متعهد در میدان نباشند، جای حق و باطل می‌تواند جابه‌جا شود و همین مسئله اهمیت و حساسیت کار رسانه را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز تصریح کرد: امروز سلاح تبلیغات می‌تواند از هر سلاح دیگری برنده‌تر باشد و قدرت تأثیرگذاری آن در برخی عرصه‌ها از تجهیزات نظامی نیز بیشتر است؛ بنابراین اصحاب رسانه در این عرصه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

مردم ایران شناخت درستی از ولایت دارند

جوشقانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رحلت پیامبر اکرم (ص) و وقایع پس از آن اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) برای گسترش دین و هدایت جامعه اسلامی رنج‌ها و سختی‌های فراوانی را تحمل کردند و سال‌ها در مکه و مدینه برای نشر اسلام تلاش کردند.

وی افزود: آنچه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اتفاق افتاد، نشان داد که بخشی از جامعه آن روز نتوانست به وظیفه اجتماعی خود به درستی عمل کند و از حق و مسیر ترسیم‌شده برای امت اسلامی دفاع کند.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره مردم ایران گفت: امام خمینی (ره) در وصیتنامه خود تأکید کردند که مردم ایران از مردم دوران صدر اسلام بهتر هستند و امروز نیز می‌توان آثار این بصیرت و شناخت را مشاهده کرد.

وی ادامه داد: مردم ایران، امام و رهبری خود را شناختند و امروز نیز در دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

تقدیر از نقش رسانه‌ها در جنگ اخیر

جوشقانی با قدردانی از عملکرد رسانه‌ها در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: رسانه‌ها و صداوسیما در ماه‌های گذشته سنگ تمام گذاشتند و توانستند صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

وی افزود: یکی از نمونه‌های ارزشمند این موضوع، حضور دانش‌آموزان در برخی کشورها و یادکرد آنان از دانش‌آموزان شهید ایرانی بود که نشان می‌دهد روایت رسانه‌ای می‌تواند مرزها را پشت سر بگذارد.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اقدامات این سازمان در جریان جنگ اخیر گفت: در این ایام بسیاری از مقرهای انتظامی در معرض تهدید قرار گرفتند و همکاران ما در برخی نقاط پراکنده شدند، اما رسالت فرهنگی و عقیدتی خود را زمین نگذاشتیم.

جوشقانی افزود: کارکنان در مقرهای جایگزین، کلانتری‌ها، یگان‌ها و حتی ایستگاه‌های بازرسی مستقر شدند و فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی در این مراکز ادامه پیدا کرد.

وی بیان کرد: در این مدت ۱۸۶ مراسم ویژه با حضور سخنرانان کشوری و استانی برگزار شد و استادان و سخنرانان به مراکز مختلف اعزام شدند تا کارکنان از نظر بصیرتی و شناختی با خلأ مواجه نشوند.

برپایی ۹۵ موکب و مشارکت کارکنان انتظامی

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز از برپایی ۹۵ موکب در ایام مورد اشاره خبر داد و گفت: کارکنان انتظامی در این مواکب نیز حضور فعال داشتند و خدمات مختلفی به مردم ارائه کردند.

جوشقانی با اشاره به مشارکت کارکنان در تأمین هزینه‌های این مواکب اظهار کرد: کارکنان انتظامی با وجود شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی، حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای برپایی این مواکب کمک کردند.

دیدار با ۲۸ خانواده شهید

وی همچنین از دیدار با خانواده شهدای انتظامی و سایر شهدای جنگ اخیر خبر داد و افزود: در مجموع با ۲۸ خانواده شهید دیدار و از آنان تکریم شد.

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز ادامه داد: در جنگ اخیر حدود ۱۶ شهید از مجموعه همکاران انتظامی داشتیم، اما دیدارها تنها به خانواده شهدای انتظامی محدود نشد و با خانواده سایر شهدای این عرصه نیز دیدار کردیم.

وی حضور در جمع خانواده شهدا را موجب تقویت روحیه دانست و گفت: حضور در کنار خانواده شهدا برای ما نیز ارزشمند و روحیه‌بخش بود.

اعزام خانواده شهدا و بازنشستگان به زیارت

جوشقانی از اعزام چهار خانواده شهدا به عتبات عالیات در این ایام خبر داد و اظهار کرد: این اعزام‌ها به صورت رایگان انجام شد.

وی افزود: همچنین ۴۶ خانواده از خانواده شهدا و بازنشستگان به مشهد مقدس اعزام شدند و زمینه زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) برای آنان فراهم شد.

قرآن و نهج‌البلاغه محور برنامه‌های فرهنگی فراجا

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز درباره برنامه‌های قرآنی و نهج‌البلاغه‌ای این سازمان گفت: یکی از اولویت‌های ما ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در مجموعه انتظامی است و برنامه‌های مختلفی در این حوزه اجرا می‌شود.

جوشقانی افزود: پیش از آغاز جنگ اخیر، چهارشنبه‌های قرآنی و برنامه‌های مرتبط با نهج‌البلاغه به صورت منظم در ستاد و شهرستان‌ها برگزار می‌شد و طی سال گذشته حدود ۴۸ جلسه در حوزه قرآن و نهج‌البلاغه برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین همایش نهج‌البلاغه برگزار شد که در آن شاعران، نویسندگان و ارائه‌دهندگان مقاله در این حوزه حضور داشتند و از فعالان این عرصه تقدیر شد.

برگزاری ۹۶ جلسه آموزش قرائت قرآن

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز با اشاره به ادامه برنامه‌های قرآنی در شرایط جنگی گفت: در حوزه ارتقای سطح قرائت قرآن کریم برای کارکنان وظیفه، ۹۶ جلسه آموزشی برگزار شد.

جوشقانی افزود: همچنین در زمینه آموزش حفظ قرآن کریم برای کارکنان پایور و وظیفه ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۰۸ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

وی با اشاره به محدودیت برگزاری تجمعات در شرایط جنگی اظهار کرد: با توجه به ضرورت رعایت مسائل امنیتی، برنامه‌های قرآنی به شکل متمرکز برگزار نمی‌شود، اما استادان قرآنی به محل استقرار کارکنان اعزام می‌شوند تا آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

اخلاق و تکریم مردم اولویت فعالیت فرهنگی پلیس

جوشقانی در پایان با تأکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های تربیتی و تبلیغی سازمان عقیدتی و سیاسی، تقویت ارتباط حسنه کارکنان با مردم است، گفت: رعایت اخلاق، حفظ حرمت مردم و برخورد مناسب با شهروندان از اولویت‌های ماست.

وی خاطرنشان کرد: تمام برنامه‌های فرهنگی و تربیتی با این هدف دنبال می‌شود که ارتباط کارکنان انتظامی با مردم بر پایه اخلاق، احترام و رضایتمندی عمومی شکل بگیرد.