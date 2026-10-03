اختصاص ۵۵میلیارد تومان اعتبار به دامپزشکی استان اردبیل در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور اظهار کرد: تضمین سلامت عمومی مردم و امنیت غذایی از اولویت‌های حساس استان است و باید برای تحقق آن سازوکارهای نظارتی دقیق و مؤثر تعریف شود.

وی بر ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند کشتار و عرضه دام تأکید کرد و افزود: سلامت فرآورده‌های دامی ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد و نظارت بر این بخش باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

استاندار اردبیل ساماندهی امنیت غذایی در تمام مراحل زنجیره تولید، از ابتدا تا انتها را لازم دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار، باید فرآیند تولید، کشتار، فرآوری، توزیع و عرضه محصولات دامی به صورت یکپارچه مورد توجه و نظارت قرار گیرد.

امامی یگانه با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از مجموعه دامپزشکی استان در سال جاری بیان کرد: در مجموع ۵۵میلیارد تومان از منابع مختلف برای حوزه دامپزشکی استان اختصاص یافته است.

عباسعلی مطلبی رئیس سازمان نظام دامپزشکی هم با بیان اینکه این سازمان با وجود غیرانتفاعی بودن در مقابل دولت و مردم پاسخگوست، گفت: سالانه ۲هزار دامپزشک در کشور تربیت و فارغ‌التحصیل می‌شوند.