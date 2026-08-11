به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در نشست تخصصی جامعه هتل‌داران استان اصفهان بر اجرای مصوبات میز گردشگری تأکید کرد و گفت: مصوباتی که با حضور دستگاه‌های اجرایی در این نشست‌ها به تصویب می‌رسد باید اجرا شود و در صورت استنکاف، موضوع برای برخورد قانونی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات میز گردشگری استان اظهار کرد: در این جلسات به صورت مستمر مسائل حوزه گردشگری بررسی می‌شود و مصوبات آن پس از طرح و دفاع دستگاه‌های مربوط، باید در مرحله اجرا نیز دنبال شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در شرایطی که اختیارات استاندار در دوره جنگ افزایش یافته بود، انتظار می‌رفت دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل گردشگری وارد عمل شوند و در صورت اجرا نشدن مصوبات، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.

جمالی‌نژاد همچنین از تشکیل سازوکاری برای رسیدگی مستقیم به مشکلات فعالان گردشگری خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری باید به صورت موردی جمع‌آوری و دسته‌بندی شود تا برای هر یک از آنها راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: این مشکلات باید توسط نمایندگان جامعه گردشگری جمع‌بندی و در قالب فهرستی مشخص ارائه شود تا مواردی مانند مشکلات مالیاتی، بیمه، برق، آب و فاضلاب، بانک، میراث فرهنگی و شهرداری به صورت جداگانه بررسی و پیگیری شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مسائل قابل حل در سطح استان باید در همین استان تعیین تکلیف شود، خاطرنشان کرد: هر مشکلی که در داخل استان امکان حل آن وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام شود و مواردی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است نیز از طریق دستگاه‌های مربوط در تهران دنبال خواهد شد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: کمیته‌ای با حضور نمایندگان مرتبط تشکیل شود تا مشکلات فعالان گردشگری را به صورت مستمر پیگیری کند و موارد باقی‌مانده نیز برای رسیدگی به مدیریت استان ارائه شود.

وی با اشاره به مشکلات متفاوت واحدهای گردشگری گفت: مسائل هر مجموعه باید جداگانه بررسی شود؛ زیرا ممکن است یک هتل با موضوع مالیاتی مواجه باشد، مجموعه‌ای دیگر با شهرداری مشکل داشته باشد و واحد دیگری در حوزه زیرساخت یا خدمات نیازمند پیگیری باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به دشواری فعالیت در صنعت هتلداری بیان کرد: هتلداری با مسائل و دردسرهای زیادی همراه است و باید در کنار فعالان این حوزه قرار گرفت و برای حل مشکلات آنها نقش مشاوره‌ای و اجرایی داشت.

وی همچنین نسبت به توسعه بی‌ضابطه برخی اشکال اقامت و فعالیت‌های گردشگری که می‌تواند به هتل‌ها آسیب بزند، هشدار داد و گفت: موضوع خانه‌های مسافر و کمپینگ باید به شکلی مدیریت شود که به صنعت هتلداری آسیب وارد نکند.

جمالی‌نژاد افزود: در عین حال باید برای حل مشکلات این بخش‌ها نیز اقدام کرد و اجازه نداد مسائل آنها به مشکلات امنیتی و اجتماعی تبدیل شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی گردشگری در جذب مسافر تأکید کرد و گفت: فعالان گردشگری نباید صرفاً منتظر ورود گردشگر باشند، بلکه باید برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه برخی مجموعه‌های گردشگری در جذب گردشگران خارجی اظهار کرد: برخی فعالان این حوزه به صورت مستقیم بازار گردشگران خارجی را رصد می‌کنند، برای جذب آنها برنامه دارند و حتی مسائل و مشکلات گردشگران خود را نیز پیگیری می‌کنند.

جمالی‌نژاد از جامعه هتل‌داران خواست در زمینه بازاریابی گردشگری و جذب گردشگر فعال‌تر عمل کنند و افزود: باید از ظرفیت‌های مختلف برای معرفی اصفهان و جذب گردشگر استفاده شود و این موضوع صرفاً وظیفه دستگاه‌های دولتی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی و رویدادمحور در گردشگری اصفهان گفت: بخش خصوصی باید برای جذب گردشگر، برگزاری رویداد، استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و معرفی توانمندی‌های گردشگری شهر نقش فعال‌تری داشته باشد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت تحول در خدمات هتل‌ها تأکید کرد و گفت: در برخی مجموعه‌های اقامتی هنوز نوآوری و خلاقیت کافی دیده نمی‌شود و نباید تصور کرد که برای ایجاد تحول در گردشگری همیشه به بودجه و اعتبار زیادی نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات مورد نیاز در صنعت هتلداری با خلاقیت و تغییر در شیوه ارائه خدمات امکان‌پذیر است و فعالان این حوزه باید برای ایجاد تجربه متفاوت برای گردشگران تلاش کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی اصفهان نیز گفت: باید از بناهای تاریخی به شکل‌های خلاقانه‌تری استفاده کرد و روایت‌های تاریخی را به گردشگران ارائه داد تا این بناها صرفاً به عنوان ساختمان‌های تاریخی مورد توجه نباشند.

وی بر ضرورت همکاری میان مدیریت استان، شهرداری، میراث فرهنگی و بخش خصوصی گردشگری تأکید کرد و گفت: همه مجموعه‌های فعال در گردشگری باید سهم خود را در رونق این صنعت ایفا کنند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه گردشگری نیازمند همکاری همه بخش‌هاست، افزود: مدیریت استان برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان گردشگری آمادگی دارد، اما در کنار این حمایت، از جامعه هتل‌داران و سایر فعالان این حوزه نیز انتظار می‌رود برای رونق گردشگری و افزایش ماندگاری و جذب مسافر اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه باید مشکلات فعالان حوزه گردشگری شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی گفت: مسائل و مطالبات جامعه هتل‌داران باید به صورت مستمر پیگیری شود تا مشکلاتی که امکان حل آنها در استان وجود دارد، بدون معطلی تعیین تکلیف شود و موارد نیازمند تصمیم‌گیری ملی نیز از مسیرهای مربوط دنبال شود.

استاندار اصفهان در پایان بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: مدیریت استان برای پیگیری مشکلات صنعت گردشگری آمادگی دارد و انتظار می‌رود فعالان این حوزه نیز با ارائه دقیق مسائل و ورود جدی‌تر به موضوع جذب گردشگر، در مسیر حل مشکلات و رونق گردشگری اصفهان نقش‌آفرینی کنند.