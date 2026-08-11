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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

جمالی‌نژاد: مصوبات میز گردشگری اصفهان اجرا شود؛متخلفان معرفی می‌شوند

جمالی‌نژاد: مصوبات میز گردشگری اصفهان اجرا شود؛متخلفان معرفی می‌شوند

اصفهان- استاندار اصفهان گفت: مصوبات میز گردشگری برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و مدیرانی که از اجرای آن خودداری کنند، برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در نشست تخصصی جامعه هتل‌داران استان اصفهان بر اجرای مصوبات میز گردشگری تأکید کرد و گفت: مصوباتی که با حضور دستگاه‌های اجرایی در این نشست‌ها به تصویب می‌رسد باید اجرا شود و در صورت استنکاف، موضوع برای برخورد قانونی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات میز گردشگری استان اظهار کرد: در این جلسات به صورت مستمر مسائل حوزه گردشگری بررسی می‌شود و مصوبات آن پس از طرح و دفاع دستگاه‌های مربوط، باید در مرحله اجرا نیز دنبال شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در شرایطی که اختیارات استاندار در دوره جنگ افزایش یافته بود، انتظار می‌رفت دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل گردشگری وارد عمل شوند و در صورت اجرا نشدن مصوبات، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.

جمالی‌نژاد همچنین از تشکیل سازوکاری برای رسیدگی مستقیم به مشکلات فعالان گردشگری خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری باید به صورت موردی جمع‌آوری و دسته‌بندی شود تا برای هر یک از آنها راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: این مشکلات باید توسط نمایندگان جامعه گردشگری جمع‌بندی و در قالب فهرستی مشخص ارائه شود تا مواردی مانند مشکلات مالیاتی، بیمه، برق، آب و فاضلاب، بانک، میراث فرهنگی و شهرداری به صورت جداگانه بررسی و پیگیری شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مسائل قابل حل در سطح استان باید در همین استان تعیین تکلیف شود، خاطرنشان کرد: هر مشکلی که در داخل استان امکان حل آن وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام شود و مواردی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است نیز از طریق دستگاه‌های مربوط در تهران دنبال خواهد شد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: کمیته‌ای با حضور نمایندگان مرتبط تشکیل شود تا مشکلات فعالان گردشگری را به صورت مستمر پیگیری کند و موارد باقی‌مانده نیز برای رسیدگی به مدیریت استان ارائه شود.

وی با اشاره به مشکلات متفاوت واحدهای گردشگری گفت: مسائل هر مجموعه باید جداگانه بررسی شود؛ زیرا ممکن است یک هتل با موضوع مالیاتی مواجه باشد، مجموعه‌ای دیگر با شهرداری مشکل داشته باشد و واحد دیگری در حوزه زیرساخت یا خدمات نیازمند پیگیری باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به دشواری فعالیت در صنعت هتلداری بیان کرد: هتلداری با مسائل و دردسرهای زیادی همراه است و باید در کنار فعالان این حوزه قرار گرفت و برای حل مشکلات آنها نقش مشاوره‌ای و اجرایی داشت.

وی همچنین نسبت به توسعه بی‌ضابطه برخی اشکال اقامت و فعالیت‌های گردشگری که می‌تواند به هتل‌ها آسیب بزند، هشدار داد و گفت: موضوع خانه‌های مسافر و کمپینگ باید به شکلی مدیریت شود که به صنعت هتلداری آسیب وارد نکند.

جمالی‌نژاد افزود: در عین حال باید برای حل مشکلات این بخش‌ها نیز اقدام کرد و اجازه نداد مسائل آنها به مشکلات امنیتی و اجتماعی تبدیل شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی گردشگری در جذب مسافر تأکید کرد و گفت: فعالان گردشگری نباید صرفاً منتظر ورود گردشگر باشند، بلکه باید برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه برخی مجموعه‌های گردشگری در جذب گردشگران خارجی اظهار کرد: برخی فعالان این حوزه به صورت مستقیم بازار گردشگران خارجی را رصد می‌کنند، برای جذب آنها برنامه دارند و حتی مسائل و مشکلات گردشگران خود را نیز پیگیری می‌کنند.

جمالی‌نژاد از جامعه هتل‌داران خواست در زمینه بازاریابی گردشگری و جذب گردشگر فعال‌تر عمل کنند و افزود: باید از ظرفیت‌های مختلف برای معرفی اصفهان و جذب گردشگر استفاده شود و این موضوع صرفاً وظیفه دستگاه‌های دولتی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی و رویدادمحور در گردشگری اصفهان گفت: بخش خصوصی باید برای جذب گردشگر، برگزاری رویداد، استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و معرفی توانمندی‌های گردشگری شهر نقش فعال‌تری داشته باشد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت تحول در خدمات هتل‌ها تأکید کرد و گفت: در برخی مجموعه‌های اقامتی هنوز نوآوری و خلاقیت کافی دیده نمی‌شود و نباید تصور کرد که برای ایجاد تحول در گردشگری همیشه به بودجه و اعتبار زیادی نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات مورد نیاز در صنعت هتلداری با خلاقیت و تغییر در شیوه ارائه خدمات امکان‌پذیر است و فعالان این حوزه باید برای ایجاد تجربه متفاوت برای گردشگران تلاش کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی اصفهان نیز گفت: باید از بناهای تاریخی به شکل‌های خلاقانه‌تری استفاده کرد و روایت‌های تاریخی را به گردشگران ارائه داد تا این بناها صرفاً به عنوان ساختمان‌های تاریخی مورد توجه نباشند.

وی بر ضرورت همکاری میان مدیریت استان، شهرداری، میراث فرهنگی و بخش خصوصی گردشگری تأکید کرد و گفت: همه مجموعه‌های فعال در گردشگری باید سهم خود را در رونق این صنعت ایفا کنند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه گردشگری نیازمند همکاری همه بخش‌هاست، افزود: مدیریت استان برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان گردشگری آمادگی دارد، اما در کنار این حمایت، از جامعه هتل‌داران و سایر فعالان این حوزه نیز انتظار می‌رود برای رونق گردشگری و افزایش ماندگاری و جذب مسافر اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه باید مشکلات فعالان حوزه گردشگری شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی گفت: مسائل و مطالبات جامعه هتل‌داران باید به صورت مستمر پیگیری شود تا مشکلاتی که امکان حل آنها در استان وجود دارد، بدون معطلی تعیین تکلیف شود و موارد نیازمند تصمیم‌گیری ملی نیز از مسیرهای مربوط دنبال شود.

استاندار اصفهان در پایان بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: مدیریت استان برای پیگیری مشکلات صنعت گردشگری آمادگی دارد و انتظار می‌رود فعالان این حوزه نیز با ارائه دقیق مسائل و ورود جدی‌تر به موضوع جذب گردشگر، در مسیر حل مشکلات و رونق گردشگری اصفهان نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6914170

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