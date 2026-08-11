درخشش نام واکسن ایرانی در معتبرترین ژورنال ایمونولوژی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با افتخار اعلام می‌کند که در تازه‌ترین مقالهٔ مروری منتشرشده در ژورنال Signal Transduction and Targeted Therapy از مجموعه انتشارات نیچر—یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان در حوزه ایمنی، واکسن و زیست‌پزشکی—نام واکسن ایرانی «رازی کوو پارس» و ادجوانت نوآورانه RAS‑۰۱ بار دیگر در سطح بین‌المللی مطرح شده است.

این مقاله، که به بررسی جامع پیشرفت‌های جهانی در حوزه ایمنی مخاطی و نسل جدید واکسن‌های داخل‌بینی می‌پردازد، جایگاه ایران و مؤسسه رازی را به‌عنوان یکی از پیشگامان علمی این حوزه برجسته کرده است. در بخشی از مقاله، نویسندگان با اشاره به معدود واکسن‌هایی که در دوران همه‌گیری کووید–۱۹ توانستند ایمنی مخاطی مؤثر و پایدار ایجاد کنند، نام واکسن رازی کوو پارس را به‌صراحت در میان نمونه‌های موفق ذکر کرده‌اند و در بخش دیگری، مقاله به معرفی علمی ادجوانت نوآورانهٔ مؤسسه رازی می‌پردازد: «Razi Cov Pars… contains the SARS-CoV-۲ spike protein combined with the RAS-۰۱ oil-in-water adjuvant system.»

ذکر نام ادجوانت RAS‑۰۱ در یک مرجع علمی برجستهٔ جهانی، نشان‌دهندهٔ استانداردهای بالای تحقیق و توسعه در مؤسسه رازی و توانمندی کشور در طراحی سامانه‌های ادجوانتی پیشرفته است—سامانه‌هایی که نقشی کلیدی در ارتقای ایمنی مخاطی و تقویت پاسخ‌های ایمنی پایدار دارند.

صنعت واکسن ایران؛ میراثی زنده، ریشه‌دار و صدساله مؤسسه رازی، به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد واکسن‌سازی منطقه، بیش از یک قرن است که در خط مقدم سلامت عمومی ایستاده و با تولید واکسن‌های انسانی و دامی، نقش بی‌بدیلی در امنیت سلامت کشور ایفا کرده است. این صنعت، برخلاف بسیاری از حوزه‌ها که در گذر زمان دچار فرسایش می‌شوند، زنده، پویا و در حال گسترش باقی مانده است؛ و «رازی کوو پارس» همراه با ادجوانت RAS‑۰۱، نمادهای همین پویایی و نوآوری هستند—نمادهایی که نشان می‌دهند ریشه‌های علمی این صنعت نه‌تنها خشک نشده، بلکه در حال شکوفایی دوباره‌اند.

این دستاورد علمی، بار دیگر ثابت می‌کند که کارهای بزرگ علمی—اگر در هیاهوی سیاست گاه کم‌رنگ شوند—در حافظهٔ تاریخ علم ماندگار می‌مانند. علم مسیر خود را آرام اما پیوسته می‌پیماید؛ و هر دستاوردی که در راستای سلامت بشر باشد، دیر یا زود جایگاه واقعی خود را در تاریخ پیدا می‌کند. این موفقیت، یک تکان علمی در مسیر توسعهٔ واکسن‌های مخاطی و سلامت جهانی است—دستاوردی که در حافظهٔ علمی جهان باقی خواهد ماند.

اهمیت این دستاورد برای ایران و جهان

۱. معرفی دوبارهٔ ادجوانت RAS‑۰۱ در سطح جهانی ذکر نام این ادجوانت در مقالهٔ نیچر، تأییدی است بر نوآوری مؤسسه رازی در طراحی سامانه‌های ادجوانتی پیشرفته و نقش آن در ارتقای ایمنی مخاطی.

۲. تأیید علمی بین‌المللی واکسن رازی کوو پارس قرار گرفتن نام این واکسن در مقاله‌ای مرجع، نشان‌دهندهٔ کیفیت علمی و اثرگذاری آن در میان واکسن‌های مخاطی جهان است.

۳. پیشرو بودن ایران در حوزه واکسن‌های نسل جدید در حالی که تنها تعداد محدودی از واکسن‌های کووید–۱۹ توانستند وارد فهرست واکسن‌های مؤثر مخاطی شوند، حضور واکسن ایرانی در این فهرست یک افتخار ملی است.

۴. ماندگاری در تاریخ علم این دستاورد، نه یک موفقیت مقطعی، بلکه یک نقطهٔ عطف علمی در مسیر توسعهٔ واکسن‌های مخاطی و سلامت جهانی است. ۵. تقویت اکوسیستم ملی واکسن این موفقیت نشان می‌دهد که ایران نه‌تنها مصرف‌کنندهٔ فناوری‌های نوین نیست، بلکه تولیدکننده و توسعه‌دهندهٔ پلتفرم‌های پیشرفته واکسن در سطح جهانی است. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی این موفقیت را به مردم ایران، جامعه علمی کشور، و تمامی پژوهشگران و متخصصانی که در مسیر توسعهٔ واکسن‌های نوین تلاش کرده‌اند، تبریک می‌گوید.

این افتخار، گامی دیگر در مسیر تقویت اکوسیستم ملی واکسن و حضور فعال ایران در عرصهٔ نوآوری‌های جهانی است. ایمپکت فاکتور ژورنال Signal Transduction and Targeted Therapy در آخرین گزارش رسمی JCR (منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶) برابر با ۸۱٫۲ است.این عدد بر اساس داده‌های استنادی سال ۲۰۲۵ محاسبه شده و این ژورنال را در جمع ۱۰ ژورنال برتر جهان قرار داده است.