دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار میزبان نخبگان جهان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با هدف تقویت جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دریایی بین‌المللی و تبیین نقش راهبردی سواحل مکران در تحقق اهداف اقتصاد آبی، «نخستین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران (ICMS Makoran ۲۰۲۷)» را برگزار می‌کند.

این رویداد علمی که بستری برای گردهمایی نخبگان، پژوهشگران و تصمیم‌گیران از سراسر جهان است، در روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

امیر رجائی، رئیس این دانشگاه، با اشاره به اهداف کلان این همایش اظهار داشت: سواحل مکران با قرارگیری در کریدور شمال اقیانوس هند، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. همایش ICMS Makoran ۲۰۲۷ با تمرکز بر حوزه‌های علوم دریایی، مهندسی سواحل، مخابرات و الکترونیک دریایی و اقتصاد آبی، به دنبال ارائه راهکارهای کاربردی و منطبق بر استانداردهای جهانی برای توسعه پایدار این منطقه است.

وی افزود: به منظور تسهیل در تبادل دانش و رفع موانع زبانی برای پژوهشگران سراسر جهان، تمامی فرآیندهای این همایش، از ارائه مقالات تا نشست‌های تخصصی و مکاتبات، به‌صورت دوزبانه (فارسی و انگلیسی) انجام خواهد گرفت تا هیچ محدودیتی در تعاملات علمی بین‌المللی ایجاد نشود.» بر اساس این گزارش، دبیرخانه همایش برای مدیریت یکپارچه این رویداد و دسترسی آسان شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی، وب‌سایت اختصاصی همایش را با ساختاری حرفه‌ای و دوزبانه راه‌اندازی کرده است.

همچنین جهت بهره‌گیری از بالاترین استانداردهای علمی، کلیه آثار ارسالی تحت سیستم داوری «دوسو ناشناس» (Double-Blind) ارزیابی شده و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی خواهند شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده محورهای علمی و ثبت‌نام می‌توانند به نشانی‌ زیر مراجعه کنند: https://cmu-conf.com/ شایان‌ذکر است، این همایش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، به‌صورت «ترکیبی» (حضوری و مجازی) برگزار می‌شود تا امکان مشارکت حداکثری برای نخبگان و صاحب نظران در اقصی نقاط کشور و جهان فراهم باشد.