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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

انتصاب جدید در اداره کار لرستان

انتصاب جدید در اداره کار لرستان

خرم‌آباد - «زینب دالوند» به‌عنوان سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم «احمد توصیفیان» مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، «زینب دالوند» به‌عنوان سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان منصوب شد .

در متن این حکم آمده است: نظر به‌مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در سایه عمل مبتنی بر علم و عقلانیت و بهره‌گیری از خرد و کار جمعی و ظرفیت‌های ارزشمند کارشناسی در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع و تکالیف آن حوزه اهتمام بایسته را به عمل‌آورید. توفیق روزافزونتان در انجام شایسته امور و وظایف، افزایش رضایتمندی و تحقق تکالیف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 6914242

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