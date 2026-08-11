پلمب بوفه بیمارستان امام خمینی (ره) سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات متعدد مردمی مبنی بر گران‌فروشی در بوفه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سلسله و پس از بررسی‌های میدانی و محرز شدن تخلف مذکور اقدامات قانونی لازم صورت گرفت.

وی گفت: در این راستا اکیپ مشترکی متشکل از کارکنان تعزیرات حکومتی شهرستان سلسله، بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت و مأموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند. باتوجه‌به مستندات موجود و تخلفات آشکار ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی، واحد مذکور برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و بیماران پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، تأکید کرد: نظارت بر واحدهای صنفی به‌ویژه در مراکز حساس خدماتی و درمانی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف صنفی که موجب نارضایتی و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به شهروندان گردد، بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد شد.