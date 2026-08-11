به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه که به امضای طرفین رسیده است، فهرستی مشتمل بر بیش از ۱۰۰ عنوان نشریه براساس نظرات کارشناسی و نیازسنجی کتابخانهها تهیه شده که پس از خرید در این اماکن عمومی توزیع میشود.
براساس توافق جدید خرید نشریات از ابتدای تیرماه در دستور کار قرار گرفته و ۱۰۰ درصد بودجه تفاهم، از محل اعطای یارانه هدفمند و هزینههای خرید نشریات از سوی معاونت امور رسانهای تامین و پرداخت خواهد شد. طرح اعطای یارانه هدفمند از طریق خرید و ارسال نشریات به کتابخانهها با رویکرد «تخصیص یارانه در مقصد» اجرایی میشود. در این الگو، حمایت مالی دولت از رسانههای چاپی مستقیما با دریافت فیزیکی و تحویل نشریات به کتابخانههای عمومی کشور صورت میگیرد تا دسترسی عموم مردم، دانشجویان، دانش آموزان و اعضای کتابخانهها به نشریات فاخر، اختصاصی و پرمخاطب در سراسر کشور تقویت شود.
لازم به ذکر است، به منظور سیاست گذاری، نظارت برحسن اجرا و بررسی گزارشهای فصلی خرید نشریات، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و معاونت امور رسانهای وزارت فرهنگ تشکیل شده است تا بر روند خرید و توزیع نشریات نظارت کند. شایان ذکر است هزینههای آماده سازی و توزیع نشریات در سراسر کشور بر عهده نهاد کتابخانههاست.
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