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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

بیش از ۱۰۰ نشریه به کتابخانه‌های سراسر کشور می‌رود

بیش از ۱۰۰ نشریه به کتابخانه‌های سراسر کشور می‌رود

تفاهم‌نامه معاونت امور رسانه‌ای وزارت فرهنگ با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف حمایت از مجلات، ترویج فرهنگ مطالعه و تامین نشریات مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه که به امضای طرفین رسیده است، فهرستی مشتمل بر بیش از ۱۰۰ عنوان نشریه براساس نظرات کارشناسی و نیازسنجی کتابخانه‌ها تهیه شده که پس از خرید در این اماکن عمومی توزیع می‌شود.

براساس توافق جدید خرید نشریات از ابتدای تیرماه در دستور کار قرار گرفته و ۱۰۰ درصد بودجه تفاهم، از محل اعطای یارانه هدفمند و هزینه‌های خرید نشریات از سوی معاونت امور رسانه‌ای تامین و پرداخت خواهد شد. طرح اعطای یارانه هدفمند از طریق خرید و ارسال نشریات به کتابخانه‌ها با رویکرد «تخصیص یارانه در مقصد» اجرایی می‌شود. در این الگو، حمایت مالی دولت از رسانه‌های چاپی مستقیما با دریافت فیزیکی و تحویل نشریات به کتابخانه‌های عمومی کشور صورت می‌گیرد تا دسترسی عموم مردم، دانشجویان، دانش آموزان و اعضای کتابخانه‌ها به نشریات فاخر، اختصاصی و پرمخاطب در سراسر کشور تقویت شود.

لازم به ذکر است، به منظور سیاست گذاری، نظارت برحسن اجرا و بررسی گزارش‌های فصلی خرید نشریات، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و معاونت امور رسانه‌ای وزارت فرهنگ تشکیل شده است تا بر روند خرید و توزیع نشریات نظارت کند. شایان ذکر است هزینه‌های آماده سازی و توزیع نشریات در سراسر کشور بر عهده نهاد کتابخانه‌هاست.

کد مطلب 6914281
زهرا اسكندری

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