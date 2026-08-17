به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه برنامه‌های بیست‌ودومین سفر استانی خود، یکشنبه ۲۵ مرداد، با همراهی محمد خلج؛ دستیار دبیرکل و جمعی از مدیران ارشد نهاد، با مسعود امامی یگانه؛ استاندار اردبیل دیدار کرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این نشست، وضعیت استان اردبیل را از نظر تعداد کتاب و کتابخانه نسبت به جمعیت مناسب دانست و اظهار کرد: اردبیل از ظرفیت مطلوبی در حوزه کتابخانه‌های عمومی برخوردار است و تعداد کتاب و کتابخانه در مقایسه با جمعیت، وضعیت مناسبی دارد.

وی با اشاره به وجود ۹۳ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در استان اردبیل، افزود: با وجود ظرفیت‌های موجود، میزان مراجعه مردم برای دریافت و استفاده از کتاب متناسب با فضا و تعداد منابع موجود نیست.

دبیرکل نهاد، توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای موجود را لازم دانست و ادامه داد: در کنار احداث و توسعه فضاهای جدید، باید از ظرفیت فضاهای موجود به‌طور مطلوب استفاده شود و متناسب با نیاز مخاطبان، کاربری و خدمات آن‌ها را ارتقا داد.

نظربلند همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: جذب مشارکت خیرین و بنگاه‌های اقتصادی از مسیر مسوولیت اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین تجهیزات، بهسازی فضاها و ارتقای سطح خدمات کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل داشته باشد.

وی بیان کرد: باید با ایجاد محیط‌های جذاب، خدمات متنوع و متناسب با نیاز نسل امروز، زمینه حضور بیشتر مردم در کتابخانه‌ها و تقویت فرهنگ مطالعه را فراهم کنیم.

اختصاص ۳۱‌ میلیارد تومان برای تکمیل کتابخانه‌های مرکزی نیمه‌کاره شهرستان‌های خلخال و پارس‌آباد

مسعود امامی یگانه؛ استاندار اردبیل نیز در این دیدار، با اشاره به وضعیت پروژه‌های کتابخانه‌ای استان، اظهار کرد: تکمیل کتابخانه‌های مرکزی خلخال و پارس‌آباد با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه را از اولویت‌های استان اردبیل عنوان کرد و افزود: حمایت اعتباری از کتابخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی این حوزه دنبال می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل ادامه داد: پیگیری برای پرداخت نیم درصد سهم شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی سراسر استان نیز در دستور کار قرار گرفته که با همکاری شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌ها، منابع مورد نیاز این بخش تقویت می‌شود.

امامی یگانه با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی بیان کرد: تشکیل قرارگاه کتابخوانی اردبیل به‌عنوان یک طرح پایلوت در کشور می‌تواند زمینه هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و اجرای برنامه‌های منسجم برای ترویج مطالعه را فراهم کند.

وی گفت: باید فرهنگ مطالعه در مکان‌های عمومی و در میان شهروندان نهادینه شود و دستگاه‌های فرهنگی استان اردبیل برای تحقق این هدف از ظرفیت‌های موجود به‌شکل مطلوب استفاده کنند.

استاندار اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث کتابخانه در ۴ شهر فاقد کتابخانه استان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای این طرح‌ها از محل منابع مختلف، کمک‌های دولتی و اعتبارات قابل تخصیص استفاده خواهد شد.

امامی یگانه توسعه کتابخانه‌های سیار را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و اظهار کرد: با همراهی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، توسعه کتابخانه‌های سیار در سطح استان اردبیل پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش دسترسی عمومی به کتاب، در کنار برنامه‌های ترویجی و فرهنگی، می‌تواند به ارتقای سرانه مطالعه و تقویت فرهنگ کتابخوانی در استان اردبیل کمک کند.