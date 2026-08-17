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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

بازطراحی کتابخانه‌ها متناسب با نیازهای روز جامعه، ضروری است

بازطراحی کتابخانه‌ها متناسب با نیازهای روز جامعه، ضروری است

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: فضای کتابخانه‌های عمومی باید متناسب با نیازها، سلایق و سبک زندگی روز جامعه بازطراحی شود تا کتابخانه‌ها بتوانند مخاطبان بیشتری را جذب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه برنامه‌های بیست‌ودومین سفر استانی خود، یکشنبه ۲۵ مرداد، با همراهی محمد خلج؛ دستیار دبیرکل و جمعی از مدیران ارشد نهاد، با مسعود امامی یگانه؛ استاندار اردبیل دیدار کرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این نشست، وضعیت استان اردبیل را از نظر تعداد کتاب و کتابخانه نسبت به جمعیت مناسب دانست و اظهار کرد: اردبیل از ظرفیت مطلوبی در حوزه کتابخانه‌های عمومی برخوردار است و تعداد کتاب و کتابخانه در مقایسه با جمعیت، وضعیت مناسبی دارد.

وی با اشاره به وجود ۹۳ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در استان اردبیل، افزود: با وجود ظرفیت‌های موجود، میزان مراجعه مردم برای دریافت و استفاده از کتاب متناسب با فضا و تعداد منابع موجود نیست.

دبیرکل نهاد، توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای موجود را لازم دانست و ادامه داد: در کنار احداث و توسعه فضاهای جدید، باید از ظرفیت فضاهای موجود به‌طور مطلوب استفاده شود و متناسب با نیاز مخاطبان، کاربری و خدمات آن‌ها را ارتقا داد.

نظربلند همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: جذب مشارکت خیرین و بنگاه‌های اقتصادی از مسیر مسوولیت اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین تجهیزات، بهسازی فضاها و ارتقای سطح خدمات کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل داشته باشد.

وی بیان کرد: باید با ایجاد محیط‌های جذاب، خدمات متنوع و متناسب با نیاز نسل امروز، زمینه حضور بیشتر مردم در کتابخانه‌ها و تقویت فرهنگ مطالعه را فراهم کنیم.

اختصاص ۳۱‌ میلیارد تومان برای تکمیل کتابخانه‌های مرکزی نیمه‌کاره شهرستان‌های خلخال و پارس‌آباد

مسعود امامی یگانه؛ استاندار اردبیل نیز در این دیدار، با اشاره به وضعیت پروژه‌های کتابخانه‌ای استان، اظهار کرد: تکمیل کتابخانه‌های مرکزی خلخال و پارس‌آباد با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه را از اولویت‌های استان اردبیل عنوان کرد و افزود: حمایت اعتباری از کتابخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی این حوزه دنبال می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل ادامه داد: پیگیری برای پرداخت نیم درصد سهم شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی سراسر استان نیز در دستور کار قرار گرفته که با همکاری شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌ها، منابع مورد نیاز این بخش تقویت می‌شود.

امامی یگانه با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی بیان کرد: تشکیل قرارگاه کتابخوانی اردبیل به‌عنوان یک طرح پایلوت در کشور می‌تواند زمینه هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و اجرای برنامه‌های منسجم برای ترویج مطالعه را فراهم کند.

وی گفت: باید فرهنگ مطالعه در مکان‌های عمومی و در میان شهروندان نهادینه شود و دستگاه‌های فرهنگی استان اردبیل برای تحقق این هدف از ظرفیت‌های موجود به‌شکل مطلوب استفاده کنند.

استاندار اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث کتابخانه در ۴ شهر فاقد کتابخانه استان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای این طرح‌ها از محل منابع مختلف، کمک‌های دولتی و اعتبارات قابل تخصیص استفاده خواهد شد.

امامی یگانه توسعه کتابخانه‌های سیار را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و اظهار کرد: با همراهی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، توسعه کتابخانه‌های سیار در سطح استان اردبیل پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش دسترسی عمومی به کتاب، در کنار برنامه‌های ترویجی و فرهنگی، می‌تواند به ارتقای سرانه مطالعه و تقویت فرهنگ کتابخوانی در استان اردبیل کمک کند.

کد مطلب 6919071
زهرا اسكندری

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