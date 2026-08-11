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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

کشف بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های قشم 

کشف بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های قشم 

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم، از کشف بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی با اعلام این خبر اظهار داشت : مرزبانان پایگاه دریابانی قشم پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۶۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین شدند که کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6914288

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