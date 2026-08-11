کشف بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های قشم 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی با اعلام این خبر اظهار داشت : مرزبانان پایگاه دریابانی قشم پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۶۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین شدند که کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.