به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدتقی حسینی بعدازظهر سهشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان نکا که در سالن اجتماعات سپاه این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دو خبرنگار شهید رسانه شهرستان نکا، اظهار کرد: جنگ شناختی دشمن از همان روزهای نخست جنگ در دستور کار قرار گرفت و امروز آثار و ابعاد این جنگ بسیار پیچیدهتر و گستردهتر شده است.
وی افزود: دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش میکند جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد جلوه دهد و با ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، زمینه دو قطبی و چندقطبیسازی جامعه را فراهم کند.
مقابله با چندقطبیسازی؛ اولویت رسانهها
فرمانده سپاه ناحیه نکا با بیان اینکه رسانهها باید در خط مقدم مقابله با این جریان قرار داشته باشند، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتهای خبرنگاران، شناسایی و برملا کردن نقشه دشمن برای ایجاد چندقطبی و اختلاف در جامعه است.
حسینی ادامه داد: رسانههای جریان انقلاب باید با هوشیاری، بصیرت و روایت صحیح وقایع، اجازه ندهند دشمن از ظرفیت رسانه برای ایجاد شکاف اجتماعی استفاده کند.
مردم؛ پشتوانه اصلی انقلاب
وی با اشاره به شکلگیری اتحاد و انسجام میان مردم و مسئولان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در این مقاطع بار دیگر جلوهای از اتحاد مقدس مردم و مسئولان به نمایش درآمد و مردم با بصیرت و درایت، پای کار انقلاب ایستادند و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بودند.
فرمانده سپاه ناحیه نکا با بیان اینکه کشور به سمت شرایط عادی و مطلوب حرکت خواهد کرد، افزود: اگرچه ممکن است شرایط امروز ایدهآل نباشد، اما با تلاش مسئولان و همراهی مردم میتوان به شرایط مطلوب رسید؛ چراکه مردم بزرگترین پشتوانه انقلاب اسلامی هستند.
ضرورت انسجام و کادرسازی رسانهای در نکا
حسینی در ادامه بر ضرورت تقویت انسجام رسانهای در شهرستان نکا تأکید کرد و گفت: همافزایی، سازماندهی و کادرسازی از نیازهای مهم حوزه رسانه است و باید برای تربیت نسل جدید خبرنگاران جوان و متعهد برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با تقویت انسجام میان رسانههای شهرستان و استفاده از ظرفیت خبرنگاران میتوان زمینه تربیت نیروهای جوان و توانمند را فراهم کرد تا مسیر اطلاعرسانی، روشنگری و جهاد تبیین با قدرت بیشتری دنبال شود.
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