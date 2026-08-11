به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقاندهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به بانک مرکزی، پیشنهاد کرد دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات وارداتی، در موارد ناشی از شرایط اضطراری جنگ و عوامل خارج از اختیار واردکنندگان، بهصورت موقت تعلیق شود.
او با اشاره به اختلال در زنجیره تأمین، حملونقل دریایی و زمینی، خدمات بانکی و بیمهای و همچنین تأخیر در تخلیه و بارگیری بنادر، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تأخیرهای ایجادشده، خارج از اراده واردکنندگان است.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی تصریح کرد: ادامه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در این شرایط میتواند موجب کاهش نقدینگی بنگاهها، اختلال در فعالیتهای تولیدی و تجاری و افزایش قیمت تمامشده کالاها خواهد می شود. بر اساس پیشنهاد سازمان توسعه تجارت، این تعلیق برای اشخاص حقیقی و حقوقی، واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و بدون محدودیت نوع کالا قابل اعمال خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تأخیر ایجادشده، مستند به شرایط اضطراری ناشی از جنگ باشد.
معاون وزیر صمت هدف از این اقدام را جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف بر بنگاهها و جلوگیری از گرانی کالا در بازار بیان کرده و تاکید کرده است تشخیص موارد مشمول و نحوه اجرای این پیشنهاد بر اساس ضوابط و دستورالعملهای بانک مرکزی خواهد بود.
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