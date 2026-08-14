به گزارش خبرگزاری مهر، در تداوم پیگیری‌های مسئولان قضایی برای برچیدن صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و با هدف افزایش دسترسی شهروندان به سوخت مورد نیاز خود و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تعدادی از جایگاه‌های عرضه بنزین در بندرعباس بازدید کرد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدیدها، وضعیت فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت و روند ارائه خدمات به شهروندان را مورد بررسی قرار داد.

همچنین به دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان مقرر شد برخی از جایگاه‌های سوخت که به دلایل مختلف غیرفعال بوده‌اند، با رفع موانع موجود و فراهم شدن مقدمات لازم، مجدداً فعالیت خود را آغاز کنند.

همچنین جایگاه‌هایی که پیش از این صرفاً با استفاده از کارت‌های سوخت شخصی به شهروندان خدمات ارائه می‌کردند، با اضافه شدن کارت‌های سوخت آزاد، فعالیت خود را ادامه خواهند داد تا دسترسی عمومی به سوخت تسهیل و از ایجاد صف‌های طولانی جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، تعداد کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌هایی که پیش از این دارای کارت آزاد بودند نیز افزایش یافته است تا ظرفیت خدمت‌رسانی این جایگاه‌ها ارتقا یابد و شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به سوخت‌گیری اقدام کنند.

شایان ذکر است، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این بازدیدها بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مدیران جایگاه‌ها برای رفع مشکلات موجود و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.