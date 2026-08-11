ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان به ۵۰۰ دستگاه در روز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران اعلام کرد: در پی پیگیری نتایج نشست مشترک این انجمن و اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی، ظرفیت پذیرش روزانه کامیون‌ها در مرز بازرگان - گوربولاغ از حدود ۲۵۰ دستگاه به حدود ۵۰۰ دستگاه افزایش یافته است.

افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرز بازرگان ـ گوربولاغ، در صورت تحقق و استمرار، می‌تواند بخش قابل توجهی از صف‌های موجود را کاهش داده و زمان انتظار ناوگان در این گذرگاه مهم زمینی میان ایران و ترکیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

بر این اساس، پس از پایان مذاکرات، مهم‌ترین موضوع، حفظ دستاوردهای این نشست و تبدیل توافقات انجام‌شده به یک رویه پایدار و مستمر در مرز است.

در همین راستا، UND پس از برگزاری نشست بازرگان، پیگیری موضوع را در سمت ترکیه ادامه داده و با بررسی میدانی فرآیندهای گمرک گوربولاغ، ورود خودروها را به‌صورت ساعت‌به‌ساعت مورد تحلیل قرار داده است.

همچنین فرآیند عبور کامیون‌های باری، تانکرها و خودروهای خالی و مراحل مربوط به X-Ray، کنترل سوخت و سایر گلوگاه‌های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان افزایش گذردهی کامیون‌ها بدون کاهش الزامات امنیتی و نظارتی فراهم شود.

طرف ترک نیز اعلام کرده است که تا زمان کاهش صف‌ها و رسیدن حمل‌ونقل به سرعت مناسب عبور، موضوع گوربولاغ از دستور کار خارج نخواهد شد و روند اجرای راهکارهای مورد توافق به‌صورت مستقیم پیگیری می‌شود.

از این رو، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و UND پیگیری نتایج نشست را پایان‌یافته تلقی نکرده‌اند و مرحله تعیین‌کننده از این پس، پایش آمار واقعی ورود و خروج کامیون‌ها در دو سوی مرز و شناسایی سریع هرگونه مانع در مسیر تحقق ظرفیت مورد توافق خواهد بود.

به گزارش مهر، مرز بازرگان - گوربولاغ یکی از مهم‌ترین شریان‌های حمل‌ونقل زمینی میان ایران و ترکیه و مسیر دسترسی ناوگان ایرانی به بازارهای اروپایی است. از این رو، تثبیت ظرفیت پذیرش ۵۰۰ کامیون در روز می‌تواند فراتر از حل یک مشکل مرزی، بر هزینه حمل‌ونقل، زمان ترانزیت و کارایی زنجیره تأمین نیز اثر مستقیم داشته باشد.