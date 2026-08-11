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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان به ۵۰۰ دستگاه در روز رسید

ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان به ۵۰۰ دستگاه در روز رسید

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران از افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان - گوربولاغ از ۲۵۰ به ۵۰۰ دستگاه در روز با هدف کاهش صف و زمان انتظار ناوگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران اعلام کرد: در پی پیگیری نتایج نشست مشترک این انجمن و اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی، ظرفیت پذیرش روزانه کامیون‌ها در مرز بازرگان - گوربولاغ از حدود ۲۵۰ دستگاه به حدود ۵۰۰ دستگاه افزایش یافته است.

افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرز بازرگان ـ گوربولاغ، در صورت تحقق و استمرار، می‌تواند بخش قابل توجهی از صف‌های موجود را کاهش داده و زمان انتظار ناوگان در این گذرگاه مهم زمینی میان ایران و ترکیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

بر این اساس، پس از پایان مذاکرات، مهم‌ترین موضوع، حفظ دستاوردهای این نشست و تبدیل توافقات انجام‌شده به یک رویه پایدار و مستمر در مرز است.

در همین راستا، UND پس از برگزاری نشست بازرگان، پیگیری موضوع را در سمت ترکیه ادامه داده و با بررسی میدانی فرآیندهای گمرک گوربولاغ، ورود خودروها را به‌صورت ساعت‌به‌ساعت مورد تحلیل قرار داده است.

همچنین فرآیند عبور کامیون‌های باری، تانکرها و خودروهای خالی و مراحل مربوط به X-Ray، کنترل سوخت و سایر گلوگاه‌های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان افزایش گذردهی کامیون‌ها بدون کاهش الزامات امنیتی و نظارتی فراهم شود.

طرف ترک نیز اعلام کرده است که تا زمان کاهش صف‌ها و رسیدن حمل‌ونقل به سرعت مناسب عبور، موضوع گوربولاغ از دستور کار خارج نخواهد شد و روند اجرای راهکارهای مورد توافق به‌صورت مستقیم پیگیری می‌شود.

از این رو، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و UND پیگیری نتایج نشست را پایان‌یافته تلقی نکرده‌اند و مرحله تعیین‌کننده از این پس، پایش آمار واقعی ورود و خروج کامیون‌ها در دو سوی مرز و شناسایی سریع هرگونه مانع در مسیر تحقق ظرفیت مورد توافق خواهد بود.

به گزارش مهر، مرز بازرگان - گوربولاغ یکی از مهم‌ترین شریان‌های حمل‌ونقل زمینی میان ایران و ترکیه و مسیر دسترسی ناوگان ایرانی به بازارهای اروپایی است. از این رو، تثبیت ظرفیت پذیرش ۵۰۰ کامیون در روز می‌تواند فراتر از حل یک مشکل مرزی، بر هزینه حمل‌ونقل، زمان ترانزیت و کارایی زنجیره تأمین نیز اثر مستقیم داشته باشد.

کد مطلب 6914348
زهره آقاجانی

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