به گزارش خبرنگار مهر، هادی حفیظی، بعد از ظهر دوشنبه، در آئین تجلیل از بانوان همیار محله، فعالیتهای این بانوان در پشتیبانی از رزمندگان را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.
حفیظی با اشاره به حضور بانوان همیار محله در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اظهار کرد: بانوان در این مقاطع در عرصه پشتیبانی از رزمندگان حضور داشتند و به فعالیتهای جهادی پرداختند.
وی افزود: در تهران نیز بانوانی هنگام بستهبندی مواد غذایی و حمایت از رزمندگان به شهادت رسیدند که این موضوع اهمیت و حساسیت این عرصه را نشان میدهد.
فرمانده سپاه اسلامشهر با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: همانگونه که بانوان در دوران دفاع مقدس در پشتیبانی از جنگ و رزمندگان پیشگام بودند، امروز نیز نیاز به این ظرفیت بیش از گذشته احساس میشود.
حفیظی بر ضرورت سازماندهی مجدد ظرفیتهای مردمی تأکید کرد و گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما برای مواجهه با شرایط جدید باید برنامهریزی و سازماندهی بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در شرایط بحرانی افزود: تا زمانی که جریان مردمی و مشارکت مردم در میدان وجود داشته باشد، امکان تحقق اهداف دشمن برای ایجاد بیثباتی کاهش مییابد.
فرمانده سپاه اسلامشهر همچنین بر تقویت فعالیتهای محلهمحور تأکید کرد و گفت: فعالیتهای برنامهریزیشده در محلات باید با سازماندهی مناسب دنبال شود.
حفیظی ادامه داد: بانوان همیار محله در جریان جنگ اخیر، در حمایت و پشتیبانی از رزمندگان فعالیت جهادی ارزشمندی انجام دادند و این ظرفیت میتواند در حوزههای مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای امدادرسانی در محلات اظهار کرد: امدادرسانی محلهای در حوادث و شرایط جنگی احتمالی، نیازمند آموزش، تجهیز و سازماندهی نیروها برای ارائه خدمات به مردم است.
فرمانده سپاه اسلامشهر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ظرفیت بانوان همیار محله میتواند در جریانسازی سازنده و تقویت فعالیتهای اجتماعی محلات نقشآفرین باشد.
حفیظی در پایان بر برنامهمحور بودن فعالیت گروههای بسیجی و انقلابی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که برخی تلاشها برای ایجاد ناامیدی در جامعه وجود دارد، اجتماعات محلهمحور و فعالیتهایی مانند مسجدمحوری میتواند به تقویت امید و انسجام در محلات کمک کند.
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