کیفیت نان سمنان زیر تیغ نظارت؛ آرد امانی فقط با تأیید من توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در نشست با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان به میزبانی دفتر خود اظهار داشت: تأمین آرد با کیفیت مناسب و توزیع منظم آن در سطح شهرستان از اولویت‌های جدی است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی بیشتری در این حوزه عمل کنند.

وی با اشاره به ساماندهی آرد امانی تصریح کرد: مقرر شد توزیع آرد امانی با محوریت فرمانداری ساماندهی شود و ارائه آن صرفاً در شرایط خاص و با تأیید فرمانداری شهرستان انجام گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار سمنان با بیان اینکه کیفیت محصول نهایی در زنجیره تولید نان، ارتباط مستقیمی با کیفیت مواد اولیه دارد، خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری و آزمایش مستمر آرد تولیدی کارخانجات در دستور کار قرار گرفته تا نانوایان بتوانند با استفاده از آرد استاندارد، خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه کنند.

صمیمیان افزود: ارتقای کیفیت نان، نیازمند توجه به تمامی حلقه‌های این زنجیره از تأمین گندم و تولید آرد تا فرآیند خمیرگیری و پخت است و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی گفت: نظارت مستمر بر فرآیند پخت نان و رصد عملکرد نانوایی‌های شهرستان به صورت مداوم انجام می‌شود و دستیابی به کیفیت مطلوب در تولید نان، علاوه بر رعایت استانداردهای لازم در فرآیند خمیرگیری و پخت توسط نانوایان، مستلزم تأمین آرد با کیفیت و مطلوب نیز هست؛ تلفیق این عوامل در کنار نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، زمینه تولید نان با کیفیت و افزایش رضایتمندی شهروندان به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالای اساسی را فراهم خواهد کرد.

فرماندار سمنان با اشاره به رعایت استانداردهای پخت نان بیان کرد: نانوایی‌های شهرستان باید متناسب با شرایط فصلی و ویژگی‌های آب و هوایی، اصول و استانداردهای لازم در فرآیند خمیرگیری و پخت را رعایت کنند و اتحادیه مربوط نیز موظف است آموزش‌های لازم را در این زمینه ارائه دهد.

صمیمیان با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی تشریح کرد: تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم از جمله برنج، شکر و روغن برای شهرستان پیگیری شده و توزیع عادلانه این کالاها در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار دارد.