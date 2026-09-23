گام بزرگ در خودکفایی تجهیزات انرژی خورشیدی در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، نخستین کارخانه تولید انبوه اینورترهای صنعتی در ایران با حضور معاون وزیر نیرو در شهرستان پاکدشت افتتاح خواهد شد؛ رویدادی که با راه‌اندازی آن، ظرفیت جدیدی برای تولید داخلی تجهیزات پیشرفته مورد استفاده در نیروگاه‌های خورشیدی کشور ایجاد می‌شود.

بر اساس این گزارش این کارخانه با حمایت ساتبا و با سرمایه‌گذاری چندین میلیون دلاری بخش خصوصی در فضایی حدود ۵ هزار مترمربع با هدف تولید انبوه اینورترهای صنعتی، داخلی سازی فن آوری تولید و تأمین بخشی از نیاز کشور به این تجهیزات راه‌اندازی شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه، امکان تولید اینورترهای صنعتی در ظرفیت‌های ۳۵۰ و ۵۱۰ کیلووات است؛ ظرفیت‌هایی که پیش از این در داخل کشور به صورت انبوه تولید نمی‌شدند و برای نخستین بار امکان تولید صنعتی آنها در کشور فراهم شده است.

راه‌اندازی این کارخانه را می‌توان یکی از اقدامات مهم در مسیر توسعه زنجیره تأمین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی و کاهش وابستگی به واردات دانست. ایجاد ظرفیت تولید داخلی اینورترهای صنعتی، علاوه بر تأمین نیاز پروژه‌های نیروگاهی، می‌تواند زمینه توسعه دانش فنی، ایجاد ظرفیت‌های جدید صنعتی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را فراهم کند.

افتتاح این کارخانه در شرایطی انجام می‌شود که توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور، نیاز به تأمین تجهیزات اصلی این نیروگاه‌ها از جمله اینورترهای صنعتی را افزایش داده است. ایجاد ظرفیت تولید داخلی برای این تجهیزات می‌تواند بخشی از نیاز بازار داخلی را تأمین کرده و در ادامه، زمینه حضور محصولات تولید داخل در بازارهای منطقه‌ای را نیز فراهم کند.