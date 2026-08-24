سلم آبادی: حدود ۷۰ هزار حامی ایتام در خراسان رضوی جذب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال گذشته، سهمیه جذب حامی در کشور حدود ۶۰ هزار نفر بود، اما در خراسان رضوی نزدیک به ۷۰ هزار حامی جذب شدند که نشان‌دهنده روحیه‌دوستی و مشارکت بالای مردم این استان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی افزود: در سال گذشته برای برنامه‌های کمک به فرزندان ایتام و محسنین، مبلغ ۲۳۶ میلیارد تومان تعهد کمک‌های مردمی ابلاغ شده بود، تاکنون ۲۹۰ میلیارد تومان از سوی مردم واریز شده است.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی موجب کاهش مشارکت‌های مردمی نشده است، ادامه داد: مردم استان با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان سهم نیازمندان را از درآمد خود جدا می‌کنند و در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش مشارکت دارند.

سلم‌آبادی گفت: اکنون ۲۲۶ هزار حامی در خراسان رضوی از فرزندان ایتام و محسنین حمایت می‌کنند و میانگین سرانه واریزی هر حامی نیز ۲۵۵ هزار تومان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به وضعیت فرزندان تحت حمایت کمیته امداد افزود: حدود ۵۲ هزار فرزند در طرح اکرام ایتام و محسنین استان تحت حمایت قرار دارند که نزدیک به ۱۵ هزار نفر از آنان یتیم و حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز از فرزندان محسنین هستند. که میانگین سرانه دریافتی هر فرزند یتیم از محل کمک‌های مردمی یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و سرانه هر فرزند محسنین نیز حدود ۸۵۰ هزار تومان در ماه است.

وی ادامه داد: این حمایت‌ها می‌تواند در کاهش ترک تحصیل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأمین نیازهای خانواده‌های محروم نقش مؤثری داشته باشد و موجب کاهش مراجعات خانواده‌های نیازمند به مسئولان برای تأمین هزینه‌های روزمره شود.

سلم‌آبادی با اشاره به خدمات حقوقی ارائه‌شده به مددجویان گفت: ۹۹ وکیل نیکوکار در خراسان رضوی با کمیته امداد همکاری دارند و در سال گذشته یک‌هزار و ۵۴۰ نفر از خدمات حقوقی بهره‌مند شدند. همچنین ۱۱۳ کلاس آموزش حقوقی نیز برگزار شد که نزدیک به پنج هزار نفر در این دوره‌ها شرکت کردند. همچنین ۱۴۰ پرونده به مرکز و کانون وکلا ارجاع داده شد تا مددجویان به‌صورت رایگان یا با پرداخت هزینه‌ای اندک از خدمات وکلا استفاده کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، برای حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر امکان استفاده از معافیت هزینه‌های دادرسی فراهم شد.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری کمک برای بسته‌های تحصیلی گفت: حدود ۶۳ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان تحت حمایت قرار دارند و برای تأمین بسته‌های تحصیلی آنان، جمع‌آوری حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان کمک مردمی هدف‌گذاری شده است.

سلم‌آبادی با اشاره به فعالیت مراکز نیکوکاری در استان گفت: اکنون ۶۰۸ مرکز نیکوکاری فعال در خراسان رضوی وجود دارد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری و به نیازمندان پرداخت کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی افزود:۱۳۵ میلیارد تومان کمک مرد۱۴۰۴، حدود یک‌هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان کمک مردمی در مراکز نیکوکاری جمع‌آوری شده و میزان کمک این مراکز به مردم در همین مدت به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین از فعالیت سامانه پزشکان نیکوکار در خراسان رضوی خبر داد و گفت: ۳۶۷ پزشک در مشهد برای ارائه خدمات به افراد نیازمند اعلام آمادگی کرده‌اند که ۷۵ درصد این پزشکان خدمات خود را به‌صورت رایگان ارائه می‌کنند و ۲۵ درصد دیگر نیز خدمات پزشکی را با تخفیف در اختیار مددجویان قرار می‌دهند.

سلم اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر به پزشکان نیکوکار معرفی شده‌اند و این افراد از خدمات رایگان یا تخفیف‌دار پزشکی بهره‌مند شده‌اند.