سیدمیثم موسویان، نویسنده کتاب «سیمرغ کوه قاف» که قرار است بهزودی از سوی نشر بهنشر منتشر شود، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره این اثر اظهار کرد: این کتاب بخشی از یک مجموعه است که نگارش آن میان نویسندگان مختلف تقسیم شده است. در فاز نخست این پروژه، آثاری درباره معصومان(ع) منتشر شد و در فاز دوم مجموعه دیگر از ائمه معصومین، نگارش کتاب مربوط به حضرت رسول اکرم(ص) به من سپرده شد.
وی درباره انتخاب عنوان کتاب توضیح داد: داستان با محوریت نضر بن حارث شکل گرفته؛ یکی از دشمنان سرسخت پیامبر(ص) که از اشراف قریش و از چهرههای روشنفکر مکه به شمار میرفت. او سفرهای متعددی به ایران داشت و پس از بازگشت، اسطورههای ایرانی مانند رستم، سهراب، زال، اسفندیار و سیمرغ را برای مردم مکه روایت میکرد. به همین دلیل، یکی از پایههای اصلی رمان، همین اسطورهها و تأثیر آنها بر فضای فرهنگی مکه است.
موسویان با اشاره به نقش نضر در تاریخ صدر اسلام افزود: یکی از کسانی که تعبیر «اساطیر الاولین» را درباره قرآن و پیامبر(ص) به کار برد، نضر بن حارث بود و آیاتی نیز درباره عناد او نازل شده است. در مقابل او، شخصیت حضرت سلمان فارسی قرار دارد که در مسیر جستوجوی پیامبر موعود، به شکلی شهودی با حقیقت سیمرغ روبهرو میشود و درمییابد آنچه در اسطورهها و حتی برخی متون دینی پیشین با عنوان سیمرغ توصیف شده، در حقیقت بر وجود پیامبر اکرم(ص) منطبق است.
وی ادامه داد: در رمان، سه جریان در کنار هم روایت میشوند؛ نضر که تا پایان بر دشمنی خود اصرار میورزد و در جنگ بدر کشته میشود، گروهی که مجذوب اسطورههای ایرانیاند اما به تدریج دچار تردید میشوند و در نهایت حضرت سلمان که مسیر حقیقت را پیدا میکند. همین پیوند میان اسطوره ایرانی و سیره نبوی، دلیل انتخاب عنوان «سیمرغ کوه قاف» است.
این نویسنده درباره بستر تاریخی رمان نیز گفت: داستان تنها به یک مقطع محدود نمیشود، بلکه همزمان با روایت زندگی نضر، بخشهای مختلف زندگی پیامبر(ص) از دوران شعب ابیطالب، دارالندوه و پیشنهادهای سران قریش به حضرت، تا هجرت، فتح مکه و حتی جنگ حنین را در بر میگیرد.
موسویان درباره مخاطبان اثر نیز اظهار کرد: این کتاب برای مخاطب بزرگسال نوشته شده است، اما تصور میکنم نوجوانان علاقهمند نیز بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.
وی در پایان گفت: برای من افتخار بزرگی بود که نگارش این اثر از سوی نشر بهنشر به من سپرده شد و امیدوارم بهزودی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
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