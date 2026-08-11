https://mehrnews.com/x3cMXT ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰ کد مطلب 6914776 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰ یکصد و شصت و چهارمین شب بیعت مردم خمین با ولایت فقیه خمین- در این ویدئو یکصد و شصت و چهارمین شب بیعت مردم خمین با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6914776 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب صدوشصتوچهارمین شب تجمعهای مردمی در آزادشهر تداوم تجمعهای شبانه در گالیکش؛ صدوشصتوچهارمین شب رقم خورد برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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