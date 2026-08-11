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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰

یکصد و شصت و چهارمین شب بیعت مردم خمین با ولایت فقیه

یکصد و شصت و چهارمین شب بیعت مردم خمین با ولایت فقیه

خمین- در این ویدئو یکصد و شصت و چهارمین شب بیعت مردم خمین با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6914776

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