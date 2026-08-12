به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ستاد به اصطلاح مبارزه با تروریسم رژیم صهیونیستی برای سفر به مصر و اردن، دو کشوری که با این رژیم معاهده صلح دارند، هشدار قرمز صادر کرد و سطح تهدید در این دو کشور را بالا اعلام کرد.

در این هشدار از اسرائیلی‌ها خواسته شده است به دلیل نگرانی از احتمال هدف قرار گرفتن آنان در ارتباط با جنگ علیه غزه، از سفر به مصر و اردن خودداری کنند و افرادی که هم ‌اکنون در این دو کشور حضور دارند، آنها را ترک کنند.

همچنین توصیه شده است تا اطلاع ثانوی از انجام سفرهای ترانزیتی از طریق مصر و اردن خودداری شود. در این هشدار درباره اردن آمده است افرادی که ناچار به عبور از این کشور هستند، ترجیحا از فرودگاه عقبه استفاده کرده و حضور خود در اردن را صرفا به مدت لازم برای سفر محدود کنند.