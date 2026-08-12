به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای جدید شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، با تبریک انتخاب اعضای جدید شورای خلیفه‌گری، بر لزوم گسترش تعاملات دوجانبه میان مدیریت استان و این شورا تأکید و اظهار کرد: خلیفه‌گری ارامنه تنها یک نهاد دینی نیست، بلکه نهادی اجرایی با ظرفیت بالای اثرگذاری در جامعه محلی است که باید از تمام توان آن برای پیشبرد اهداف فرهنگی بهره برد.

وی با اشاره به سوابق مثبت تعامل با جامعه ارامنه اصفهان افزود: ارتباطات میان مدیریت استان و جامعه ارامنه همواره صادقانه و در راستای منافع ملی بوده است؛ با این حال، ما نیازمند ارتقای این سطح از تعاملات به قالب‌های مستمر و برنامه‌محور هستیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، برگزاری رویدادهای مشترک در حوزه‌های فرهنگی و هنری را فرصتی برای معرفی مدل «رواداری و همزیستی مسالمت‌آمیز» اصفهان به دنیا دانست و گفت: در دنیای امروز، اصفهان می‌تواند با میزبانی از برنامه‌های مشترک ادیان مختلف و مشارکت خلیفه‌گری ارامنه، تصویری روشن از همدلی و وحدت اجتماعی خود را به نمایش بگذارد.

درویشی با یادآوری نقش جامعه ارامنه در بزنگاه‌های اجتماعی، از جمله برنامه‌های تجلیل از شهدا، تصریح کرد: این‌گونه اقدامات، نشانه پیوند عمیق میان جامعه ارامنه و ارزش‌های ملی است. در همین راستا، استانداری اصفهان آمادگی کامل دارد تا با برگزاری نشست‌های کاری مستمر، گره‌های اداری را گشوده و بسترهای لازم برای اجرای ایده‌های مشترک فرهنگی را تسهیل کند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که خلیفه‌گری ارامنه با ورود به میدان عمل، به طراحی رویدادهای نوآورانه و تأثیرگذار در سطح شهر بپردازد. دولت نیز با تمام ظرفیت‌های درون‌دولتی و برون‌دولتی، حامی و هماهنگ‌کننده اجرای این طرح‌های مشترک خواهد بود تا در سایه این همکاری، ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی هر دو مجموعه به بهترین شکل ممکن شکوفا شود.