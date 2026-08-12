به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام داوری با بیان این مطلب، اظهار کرد: در مسیر آبی تاسیسات و آبشیرینکنهای شرکت آب، برق و تاسیسات قشم هیچ آلودگی وجود ندارد و فرآیند تصفیه و تولید آب شرب قشم در شرایط کامل سلامت انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع آلودگی آب سواحل از سوی مسئولان و دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پیگیری است، تصریح کرد: مردم جزیره قشم از بابت سلامت و کیفیت آب شرب هیچ نگرانی نداشته باشند و آب تولیدی در این شرکت با اطمینان و مطابق ضوابط و استانداردهای لازم در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
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