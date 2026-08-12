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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

مردم قشم نگران سلامت آب نباشند؛آلودگی نفتی در مسیر آب‌شیرین‌کن‌ها نیست

مردم قشم نگران سلامت آب نباشند؛آلودگی نفتی در مسیر آب‌شیرین‌کن‌ها نیست

قشم- مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای شناسایی منشا آلودگی نفتی در سواحل جزیره قشم، بر سلامت آب شرب جاری در لوله‌های مشترکان، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام داوری با بیان این‌ مطلب، اظهار کرد: در مسیر آبی تاسیسات و آب‌شیرین‌کن‌های شرکت آب، برق و تاسیسات قشم هیچ آلودگی وجود ندارد و فرآیند تصفیه و تولید آب شرب قشم در شرایط کامل سلامت انجام‌ می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع آلودگی آب سواحل از سوی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی و پیگیری است، تصریح کرد: مردم جزیره قشم از بابت سلامت و کیفیت آب شرب هیچ نگرانی نداشته باشند و آب تولیدی در این شرکت با اطمینان و مطابق ضوابط و استانداردهای لازم در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6914931

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