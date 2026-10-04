به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اولین مرکز تخصصی آب‌درمانی الکترولیتی استان البرز، با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نظارت اداره کل طرح‌های عمرانی دانشگاه تهران، در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی افتتاح و به صورت رسمی در بهره‌برداری‌برداری قرار گرفت.

مجموعه افتتاحیه و بهره برداری از این مجموعه مدرن ورزشی-درمانی، با حضور محمد حسین امید، رئیس دانشگاه تهران و محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی، رئیس دانشکدگان برگزار شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و از طریق جذب سرمایه خصوصی در نهایت به پایان رسید، گامی مهم برای ارتقای سرانه‌های سلامتی و درمانی این مجموعه دانشگاهی می‌شود.

این مجموعه از نظر فنی، شاخص‌ترین پروژه‌های ورزشی استان البرز به شماره می‌رود، چرا که برای اولین بار در سطح استان، از سیستم تصفیه آب «الکترولیتی» (تصفیه بر پایه نمک) بهره می‌برد. از این فناوری پیشرفته، علاوه بر استفاده از سطح سلامت و بهداشت آب، شاخصه‌هایی چون کارآمدی اقتصادی بالا و سازگاری با محیط زیست را به همراه دارد که آن را به الگویی نوین در طراحی استخرهای جدید تبدیل کرده است.

امکانات رفاهی و درمانی در این مجموعه شامل استخر درمانی الکترولیت، سونای خشک و بخار، جکوزی هشت‌نفره، حوضچه آب سرد، تونل مه و بخش تخصصی ماساژ و خدمات سمزدایی است.