رفع تصرف از ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در محدوده امامه شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، اداره منابع طبیعی شمیرانات از رفع تصرف حدود ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در محدوده پلاک امامه در بخش رودبار قصران خبر داده است.
به گفته این اداره، این اقدام روز سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ و در جریان عملیات گشت ویژه نیروهای منابع طبیعی انجام شده است.
بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی شمیرانات، در جریان این عملیات بخشی از اراضی ملی که در آن پایه و فنس ایجاد شده بود، شناسایی و رفع تصرف شد.
پایهها و فنسهای ایجادشده در این محدوده نیز بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع جمعآوری و تخریب شدهاند.
مسئولان اداره منابع طبیعی اعلام کرده اند، که پس از رفع تصرف، زمین به وضعیت پیشین بازگردانده شده است.
تأکید بر مقابله با تصرف اراضی ملی
مقامهای منابع طبیعی میگویند برخورد با تصرف و تغییر وضعیت اراضی ملی با هدف حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع ادامه خواهد داشت.
اراضی ملی و منابع طبیعی در کشورمان تحت حفاظت دولت قرار دارند و تصرف، ایجاد مستحدثات یا تغییر وضعیت این اراضی بدون مجوز قانونی میتواند با پیگرد و اقدامات قانونی همراه شود.
مقامهای منابع طبیعی شمیرانات جزئیات بیشتری درباره هویت متصرف یا اینکه آیا پروندهای قضایی در این زمینه تشکیل شده است، اعلام نکردهاند.
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