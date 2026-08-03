  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

آغاز رسمی برگزاری مسابقات با اوزان جدید وزنه برداری

آغاز رسمی برگزاری مسابقات با اوزان جدید وزنه برداری

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به‌صورت رسمی اوزان جدید را اجرایی کرد؛ تغییراتی که ترکیب دسته‌های مسابقات جهانی و المپیکی را دستخوش تغییر کرده و مسیر جدیدی پیش روی وزنه‌برداران قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام قبلی فدراسیون جهانی وزنه برداری از اول آگوست ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵) به صورت رسمی مسابقات این رشته براساس اوزان جدید برگزار می شود. بر این اساس در بخش مردان (بزرگسالان و جوانان) اوزان به ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم و نوجوانان ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۵، ۹۵ و ۹۵+ کیلوگرم تغییر می کند.

مسابقات بخش زنان نیز (بزرگسالان و جوانان) در اوزان ۴۹، ۵۳، ۵۷، ۶۱، ۶۹، ۷۷، ۸۶ و ۸۶+ کیلوگرم و نوجوانان ۴۵، ۴۹، ۵۳، ۵۷، ۶۱، ۶۹،۷۷ و۷۷+ کیلوگرم برگزار می شود.

همچنین براساس تصمیم گیری صورت گرفته اوزان المپیکی نیز به شرح زیر است:

مردان: ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+کیلوگرم
زنان: ۵۳، ۶۱، ۶۹، ۷۷، ۸۶ و ۸۶+ کیلوگرم

کد مطلب 6907002
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها