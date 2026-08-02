کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر یکشنبه در تشریح این خبر گفت: ماموران پس از کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه در شهر جدید سهند با هماهنگی قضایی و کارشناسان اداره برق از این محل بازدید کردند.

وی با اشاره به کشف ۷ دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش ۵ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این کارگاه از تشدید اقدامات اطلاعاتی و واکاوی های میدانی پلیس با همکاری اداره برق در راستای مقابله با استفاده غیر مجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما خبر داد.