  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در اسکو

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در اسکو

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از کشف ۷ دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر یکشنبه در تشریح این خبر گفت: ماموران پس از کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه در شهر جدید سهند با هماهنگی قضایی و کارشناسان اداره برق از این محل بازدید کردند.

وی با اشاره به کشف ۷ دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش ۵ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این کارگاه از تشدید اقدامات اطلاعاتی و واکاوی های میدانی پلیس با همکاری اداره برق در راستای مقابله با استفاده غیر مجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما خبر داد.

کد مطلب 6906279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها