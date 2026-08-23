به گزارش خبرنگار مهر، محور سامان-تیران نقش مهمی در تسهیل دسترسی گردشگران و مردم به شهرستان سامان دارد که از اواخر سال گذشته وارد فاز اجرایی شده و هم‌اکنون کارگاه‌های فعال در آن مشغول به کار هستند.

صبح یکشنبه مسئولان از عملیات اجرایی احداث باند دوم محور گردشگری سامان به تیران در استان چهارمحال و بختیاری دیدار کردند.

مرمت ۵۳ کیلومتر جاده و تسهیل دسترسی به سامان

حجت‌الله ریاحی سامانی، در جریان این بازدید از مرمت و بهسازی حدود ۵۳ کیلومتر جاده در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام دسترسی مردم سراسر کشور به شهرستان زیبای سامان را بسیار مناسب و تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به فعال بودن کارگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان افزود: خوشبختانه کارگاه‌ها فعال هستند و کار در حال انجام است.

فرماندار سامان باین داشت: برآورد می‌شود سالانه بیش از ۲ میلیون نفر برای دیدن طبیعت این منطقه به سامان سفر می‌کنند.

ریاحی وجود رودخانه زیبای زاینده‌رود و موهبت‌های الهی را عامل اصلی این استقبال دانست.

آزادسازی سه کیلومتر از محور

در ادامه حمید ربیعی، محور سامان ـ تیران را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و سامان-تیرانگفت: عملیات اجرایی محور گردشگری سامان به تیران از اواخر سال گذشته آغاز شده و خوشبختانه هم‌اکنون در حال انجام است.

وی با اشاره به پیشرفت مناسب طرح افزود: در این مدت پیشرفت خوبی حاصل شده و با پیگیری‌های انجام‌شده سایر قسمت‌ها نیز آزادسازی می‌شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کل مسیری که در قرارداد منظور شده حدود ۱۰ کیلومتر است که در حال حاضر حدود سه کیلومتر آن آزادسازی و در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.

اجرای ابنیه فنی و بتن‌ریزی گسترده در محور سامان-تیران

محسن تراکمه، نیز در این بازدید از پیشرفت عملیات اجرایی ابنیه فنی در این محور خبر داد و اظهار کرد: چهار دستگاه زیرگذر دستی کشاورزی به همراه یک دستگاه تقاطع غیرهمسطح برای این مسیر پیش‌بینی و اجرا شده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تاکنون حدود یک‌هزار مترمکعب بتن‌ریزی در این ابنیه انجام شده و برای تکمیل این ابنیه خاص، نزدیک به ۱۰ هزار مترمکعب بتن‌ریزی دیگر نیز باید صورت گیرد.