۱۲۲ هزار مترمربع از سواحل قشم و پهنه دریایی درگیر آلودگی نفتی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مسیحی تازیانی، اظهار کرد: بررسی‌ها و پایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد وسعت آلودگی نفتی رصدشده در سواحل جنوبی جزایر قشم و هنگام حدود ۳۲ هزار مترمربع است.

وی افزود: پایش‌های صورت‌گرفته در پهنه دریایی منطقه نیز حاکی از مشاهده آلودگی نفتی در محدوده‌ای به وسعت حدود ۹۰ هزار مترمربع است و بررسی وضعیت منطقه همچنان ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: از امروز چندین اکیپ مختلف برای پاکسازی مناطق آلوده وارد عمل شده‌اند که در میان آنها یک گروه بزرگ مردمی نیز حضور دارد و تا غروب امروز، بخشی از سواحل سوزا و سیب‌دراز با همت و همکاری مردم پاکسازی شده است.

مسیحی تازیانی گفت: فردا نیز گروه‌های جدیدی از سازمان‌های مردم‌نهاد به قشم اضافه خواهند شد تا عملیات پاکسازی با سرعت و گستردگی بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به حساسیت برخی زیستگاه‌های منطقه بیان کرد: تمرکز دو گروه از نیروهای حاضر در عملیات، بر مناطق ساحلی جنگلی خواهد بود تا پاکسازی این نقاط با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان درباره منشأ این آلودگی نفتی نیز گفت: در همکاری و هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر قشم، بررسی‌ها برای شناسایی منشأ آلودگی در حال انجام است.

وی تأکید کرد: عملیات پاکسازی و پایش منطقه ادامه خواهد داشت و همزمان موضوع شناسایی منشأ آلودگی نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

مسیحی تازیانی در مورد آلودگی‌های محدوده جزیره هنگام هم گفت: با دهیاری ها و فرمانداری قشم هماهنگ کرده‌ایم که پاکسازی در این جزیره نیز از فردا آغاز شود.