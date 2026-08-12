به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌ صنعت، معدن و تجارت استان البرز، محمد انصاری با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار در شرایط بحرانی اخیر اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه اقتصادی استان، اطمینان از وفور کالا و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار بود و در همین راستا ذخایر کالاهای اساسی در استان به بیش از ۶ هزار تن رسید.

تقویت ذخایر برای جلوگیری از کمبود کالا

وی افزود: در روزهای ابتدایی بحران، افزایش خریدهای هیجانی، اختلال در حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارتباطی و بانکی و همچنین نگرانی نسبت به روند تأمین و انتقال کالا، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرد؛ با این حال با تقویت زنجیره تأمین و افزایش سرعت انتقال کالا به مراکز عرضه، تلاش شد این فشارها به کمبود واقعی در بازار تبدیل نشود.

مدیرکل صمت البرز ادامه داد: به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید شد ذخایر پشتیبان خود را حفظ کنند و در صورت ایجاد هرگونه کسری، تأمین کالا از طریق شرکت‌های پخش و ظرفیت‌های ملی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در مقطعی و با هدف مدیریت خریدهای هیجانی و توزیع عادلانه کالا، محدودیت‌های موقتی برای خرید برخی اقلام اعمال شد که با بازگشت آرامش به بازار و ورود محموله‌های جدید، این محدودیت‌ها برطرف شد.

البرز؛ یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین کالاهای غذایی

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان گفت: البرز در تولید محصولاتی همچون ماکارونی، کنسرو، آب معدنی، آرد و نان صنعتی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و توان تولید برخی از این واحدها فراتر از نیاز مصرفی استان است.

انصاری اضافه کرد: فعالیت مستمر کارخانه‌های آرد و واحدهای تولید نان در دوران بحران موجب شد نیاز مردم استان به نان و اقلام مرتبط به‌طور پایدار تأمین شود و در مقاطعی نیز بخشی از تولیدات استان برای تأمین نیاز استان‌های همجوار اختصاص پیدا کند.

پایش بازار کرج در ۲۵ منطقه نظارتی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از تقویت بازرسی‌ها و تغییر رویکرد نظارتی در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: برای افزایش سرعت و دقت نظارت بر بازار، کلانشهر کرج به ۲۵ منطقه نظارتی تقسیم شد و برای هر منطقه یک بازرس ارشد مسئولیت مستقیم پایش بازار، شناسایی تخلفات و پیگیری شکایات مردمی را بر عهده گرفت.

وی افزود: این تقسیم‌بندی موجب شد نظارت‌ها هدفمندتر انجام شود و مسائل و مشکلات بازار هر منطقه با سرعت بیشتری شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

هماهنگی دستگاه‌ها برای مدیریت بازار

انصاری با تأکید بر اینکه مدیریت بازار در شرایط بحران نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست، اظهار کرد: در این دوره، هماهنگی میان استانداری، مجموعه اقتصادی استان، دستگاه‌های نظارتی، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش و سایر دستگاه‌های مرتبط به شکل مستمر دنبال شد.

وی افزود: در حوزه تأمین دارو و اقلام مورد نیاز سلامت نیز هماهنگی‌های لازم انجام گرفت تا فرآیند تأمین و عرضه اقلام مورد نیاز مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

شفافیت و اطلاع‌رسانی؛ مکمل مدیریت بازار

مدیرکل صمت البرز همچنین نقش رسانه‌ها را در مدیریت فضای روانی بازار مهم دانست و گفت: تجربه بحران اخیر نشان داد که اطلاع‌رسانی دقیق و حضور میدانی رسانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نگرانی‌های عمومی داشته باشد.

انصاری تأکید کرد: مردم باید در جریان واقعیت‌های اقتصادی، مشکلات موجود و اقداماتی که برای رفع آنها انجام می‌شود قرار گیرند؛ چرا که شفافیت و سرعت در اطلاع‌رسانی، زمینه‌ساز اعتماد عمومی است و می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف مجموعه صمت استان در مدیریت بازار، صرفاً نظارت بر قیمت‌ها نیست؛ بلکه تأمین مستمر کالا، حفظ جریان توزیع، جلوگیری از کمبود و ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم، بخش مهمی از مأموریت ما در شرایط بحرانی است.