خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ جایگاه امام رضا علیهالسلام در هنرهای تجسمی ایران فراتر از یک موضوع مذهبی و به نوعی الهامبخش بنیادین برای هنرمندان تبدیل شده است. حضور ایشان در هنر ما، ترکیبی از ارادت قلبی، اشتیاق برای به تصویر کشیدن معنویت و تلاشی برای تجسم بخشیدن به مفاهیم والای توحیدی و انسانی است. هنر تجسمی ایران در مواجهه با شخصیت امام رضا (ع)، از «توصیف ظاهری» به سمت «توصیف معنوی» حرکت کرده است. هنرمند ایرانی تلاش کرده است تا نه تنها یک شخصیت تاریخی، بلکه پناهگاه امنی را که در کلام و سیره ایشان جاری است، به تصویر بکشد. در هنرهای ایرانی بهویژه در دورههای متأخر، هنرمندان متوجه شدند که عظمت معنوی امام (ع) در قالب خطوط ساده و رنگهای مادی نمیگنجد. بنابراین، رویکردشان تغییر کرد؛ در بسیاری از آثار مدرن و حتی برخی نگارههای قدیمی، به جای رسم چهره، از «نور» به عنوان عنصر اصلی استفاده شد. نور در اینجا فقط یک ابزار بصری نیست، بلکه نماد «هدایت» و «حقیقت» است.
جایگاه امام رضا (ع) در هنر ایران، در واقع بازتابی از رابطه عاشقانه مردم ایران با ایشان است. هنر تجسمی در اینجا دیگر ابزاری برای ثبت تاریخ نیست، بلکه پلی است برای اتصال زمین به آسمان و تلاشی است تا آرامش و پناهگاه بودن ایشان، در قالب رنگ، خط و فرم، برای همگان قابل لمس شود. این هنر از نقاشی سنتی قهوهخانهای گرفته تا گرافیک مدرن ادامه پیدا کرده است.
نقاشی قهوهخانهای که سبکی جذاب در نقاشی در تاریخ معاصر ایران به شمار میآید، یکی از انواع هنرهاست که همیشه کوشیده میان هنر و مفاهیم پیوسته به آن با توده مردم پیوندی دلنشین پدیدار کند.
تابلوی «ضامن آهو» که در گنجینه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری میشود، نمونهای از این آثار است. «ضامن آهو» از آخرین آثار محمد آهنگرانی فراهانی است. او از آخرین بازماندگان مکتب نقاشی قهوهخانهای و شاگرد حسین قوللر آقاسی بود. آهنگرانی فراهانی در این اثر زیبا امام رضا علیهالسلام را در حالت نشسته به تصویر کشیده است. شتری زانوزده در کنار ایشان جای گرفته است. آهویی با ۲ فرزندش نزد امام آمده و شکارچی با سگی که در جلوی پای او نشسته، روبهروی ایشان ایستاده است. آهنگرانی فراهانی با زمینهسازی عامیانه و بهرهگیری از پرسپکتیو مقامی که از شاخصههای آثار قهوهخانهای بوده، منظرهای سرسبز را به تصویر کشیده و دورنمایی از بارگاه مطهر امام رضا علیهالسلام را در آن جای داده است. محمد فراهانی پایان داستان ضامن آهو را به تصویر کشیده است؛ آهو نزد امام علیهالسلام بازگشته و فرزندانش را به همراه آورده است. امضای هنرمند «قلم محمد فراهانی شاگرد قوللر آغاسی» پایین اثر دیده میشود.
از دیگر هنرمندان نقاشی قهوهخانهای که پردهای در وصف امام رضا علیهالسلام خلق کرده، محمدرضا حمیدی است که ۸ صحنه از زندگی امام رضا(ع) از مدینه تا مرو را تصویر کرده است؛ دعوت امام رضا(ع) توسط مأمون، خداحافظی حضرت با اهل بیت(ع)، ورود امام به نیشابور و استقبال علما و مردم از ایشان، مناظرات حضرت با دیگر ادیان، نشستن امام هشتم(ع) با غلامان بر سر یک سفره، دعای باران، مسموم شدن حضرت با انگور آغشته به زهر و در نهایت شهادت امام رئوف از جمله صحنههایی هستند که در این تابلو به تصویر کشیده شده است.
داستان ضمانت آهو قرنهاست که مضمون اصلی انبوهی از آثار هنری، بهویژه نقاشیهای قهوهخانهای یا نگارگریها بوده است. علاوه بر محمد فراهانی، هنرمندان بسیاری چون حسین همدانی یا برادران حمیدی، که کارهایشان بهعنوان نمونههای مهم نگارگری و نگارگری قهوهخانهای شناخته میشود، نقاشی این داستان را در کارنامه خود ثبت کردهاند اما مشهورترین نقاشی «ضامن آهو» اثر محمود فرشچیان است. چیزی که این اثر را متمایز میکند تلفیق اصول سنتی نگارگری، با مولفههای هنر کلاسیک غربی است که در آن هم روی جزئیات کار شده است و هم پرسپکتیو وجود دارد.
تابلوهای «ضامن آهو»، از آثار نقاشی محمود فرشچیان، بازآفرینی داستان مشهور ضامن آهو در مورد امام رضا(ع) است. فرشچیان ۲ نسخه از این اثر خلق کرده که هر ۲ روی مقوای بدون اسید با تکنیک اکریلیک کشیده شده است. نسخه اول نذری از دل شفا و نسخه دوم روایتی از توبه و پناه است.
نخستین تابلو، ظرف شش ماه در سال ۱۳۵۸ ترسیم شده است و اکنون در موزه فرشچیان کاخ سعدآباد نگهداری میشود. در این اثر که نام دیگر آن، «حریم حفاظت» است، همه خطوط و نقشها به سوی امام رضا (ع) جهت دارند؛ حضرت در گوشه بالای سمت راست، در هالهای از نور قرار گرفته است و روشنایی در سراسر پیکر ایشان جریان دارد. تمامی منحنیها به سوی امام متمایل هستند و رنگ و فرم چنان تنظیم شده که جایگاه امام برتر از سایر عناصر جلوه میکند. بچهآهوان در برابر حضرت با حالتی از اطمینان و احترام زانو زدهاند.
به گفته این هنرمند فقید، در سال ۱۳۵۸ برای مشکل رعشه و فلجشدن دست راست، به آمریکا رفته بود اما با توسل به امام رضا (ع) شفا گرفت و به نذر خود، این تابلو را آفرید. او در خواب چند بار امام (ع) را دید و با الهام از آن رویا توانست چهره حضرت را تمامرخ ترسیم کند.
تابلوی دوم نیز ظرف یک سال و ۴ ماه در سال ۱۳۸۹ خلق شده است. این اثر که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشود، امام رضا (ع) را در هالهای از نور و در حالی نشان میدهد که آهوان به او پناه آوردهاند و شکارچی با دیدن عظمت حضرت، کمانش را میشکند و با احترام در برابر ایشان خم میشود. در این اثر، چهره امام (ع) بهصورت نیمرخ ترسیم شده است.
زندهیاد فرشچیان همچنین، ضریح مطهر حرم مطهر امام رضا علیهالسلام را نیز طراحی کرده است که یکی از شاهکارهای هنری ایران محسوب میشود.
علاوه بر این نمونهها، تابلوی «ضامن آهو» از نقاشانی همچون غلامعلی طاهری هنرمند نقاش پیشکسوت و رضا بدرالسماء هنرمند نگارگر باسابقه نیز موجود است که اثر طاهری در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و اثر بدرالسماء در موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشوند.
حسن روحالامین از دیگر نقاشانی است که نقش اهل بیت علیهم السلام را ترسیم میکند و تابلوهای او بیشتر روضه تصویری خوانده میشوند. تابلوهای عاشورایی روحالامین معروف است اما او برای شهادت امامان معصوم علیهم السلام نیز آثاری خلق کرده است که از جمله آنها میتوان به تابلویی مربوط به شهادت حضرت امام رضا علیهالسلام اشاره کرد.
تابلوی نقاشی «روح الرضا علیه السلام» که مربوط به لحظه وداع امام رضا علیه السلام با امام جواد علیه السلام است، سال ۱۴۰۲ در مشهد رونمایی و در آستان قدس رضوی نگهداری میشود. روحالامین همچنین، آثار مرتبط دیگر با امام رئوف نیز در کارنامه دارد که «دعای باران» و «مائده» از جمله آنهاست.
در گرافیک مدرن نیز در به تصویر کشیدن جایگاه امام رضا علیه السلام هدف این است که نمادهای سنتی را بدون آنکه به کلیشه تبدیل شوند، به زبانی بصری تبدیل کنیم که با ذائقه مخاطب امروز که به سادگی و مینیمالیسم علاقه دارد، سازگار باشد. برای استفاده از نمادهای بصری حرم امام رضا علیه السلام در گرافیک امروز، عموماً به جای رسم کامل و دقیق گنبد یا مناره، میتوان از خطوط کلیدی استفاده کرد یا گنبد را تنها با یک منحنی طلایی یا یک دایره ناقص به تصویر کشید.
این کار سبب میشود اثر از حالت عکس خارج شده و به یک آیکون معنوی تبدیل شود. ادغام خط و فرم از دیگر نمادهای بصری است که برای مثال حروف نام «رضا» یا «علی بن موسی الرضا» را به گونهای طراحی کنید که فرم کلی کلمه، یادآور گنبد یا دربهای حرم باشد.
امروزه طراحان گرافیک ایرانی در طراحی پوسترهای مذهبی و هویت بصری، با استفاده از تایپوگرافیهای نوآورانه، جایگاه امام رضا (ع) را به شکلی مینیمال و تاثیرگذار به تصویر میکشند.
خوشنویسی بیشترین حجم آثار مرتبط با امام رضا (ع) را دارد، زیرا کلام ایشان منبع الهام خطاطان بوده است؛ از میرعماد حسنی گرفته تا هنرمندان خوشنویس در دوران معاصر، آثار متعددی در قالب «مرقع» یا «قطعه» با موضوع احادیث امام رضا (ع) خلق کردهاند.
خطاطان کتیبههای حرم نیز نمونههایی از هنرمندان گمنام هستند؛ اگرچه نام تکتک آنها در تاریخ ثبت نشده اما استادانی که کتیبههای طلایی و کاشیکاریهای حرم را طراحی کردهاند، برترینهای زمان خود در خط «ثلث» و «معلی» بودهاند. این آثار، اوج هنر خوشنویسی معماری ایران به شمار میروند. از جمله مهمترین این خوشنویسان میتوان احمد نجفی زنجانی را نام برد که خوشنویسی ضریح حضرت رضا (ع) را انجام داده است.
یکی از ماندگارترین آثار این هنرمند فقید، خطوط نقشبسته بر چهارضلعی ضریح چهارم مرقد امام رضا (ع) است؛ همان ضریح که ما با نام ضریح «شیر و شکر» میشناسیم و در حال حاضر در موزه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
در حیطه هنر معاصر و مدرن که رویکرد مفهومی غلبه پیدا کرده است، بسیاری از هنرمندان معاصر ایرانی در آثار خود، از نمادهای گنبد و مناره برای بیان مفاهیمی چون «پناه» و «عشق» استفاده کردهاند.
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