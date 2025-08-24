هجرت امام رضا نقطه عطفی در تاریخ تشیع و سیره ایشان الگویی برای عاشقان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: روز ۳۰ ماه صفر، دلهای عاشقان اهل بیت (ع) در سوگ شهادت هشتمین امام شیعیان، حضرت علی بن موسیالرضا (ع) غرق در اندوه میشود، امامی که با مظلومیت و در غربت در شهر طوس به شهادت رسید و آرامگاه نورانیاش امروز در مشهد مقدس، قبلهگاه قلوب میلیونها دلداده از ایران و سراسر جهان است.
شهادت امام رضا (ع) نقطهای ماندگار در فرهنگ و هویت دینی مردم ایران است که پیوندی عمیق میان ایمان و عشق به ولایت را به تصویر میکشد.
وجود حرم مطهر امام رضا (ع) در قلب ایران اسلامی، نعمتی بیبدیل و سرمایهای معنوی برای همه مسلمانان است و ایرانیان در طول قرنها، با عشق و ارادتی وصفناشدنی به امام هشتم (ع)، این بارگاه ملکوتی را مأمن دلهای خسته و پناهگاه امید قرار دادهاند.
لزوم انتقال فرهنگ رضوی به نسلهای آینده
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سالروز شهادت امام رضا (ع) با برپایی سفرههای نذری و اطعام نیازمندان و برگزاری مراسم عزاداری گرامی داشته میشود.
حجتالاسلام محمد احمدی اظهار کرد: مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان محلات نیز هر ساله در ایام پایانی ماه صفر همزمان با مردم سراسر کشور با برگزاری آئینهای عزاداری، زیارتنامهخوانی و اطعام نیازمندان، عشق و ارادت خود را به امام مهربانیها ابراز میکنند و این حضور پرشور نشاندهنده عمق پیوند قلبی مردم این شهرستان با سیره اهل بیت (ع) است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات افزود: امام رضا (ع) در طول حیات مبارک خود با سعه صدر و درجات بالای علمی، الگویی برای گفتوگو و همزیستی با پیروان دیگر ادیان بودند و امروز ما باید این سیره را در سطح جامعه جاری کنیم. آنچه امام هشتم بر آن تأکید داشتند، عدالت اجتماعی، توجه به مستضعفان، حفظ کرامت انسانی و وحدت امت اسلامی بود یعنی موضوعاتی که برای جامعه امروز ما نیز حیاتی است.
وی افزود: در کنار این مراسم، در سال جاری نیز حدود پنج هیئت مذهبی و جمع زیادی از عاشقان اهل بیت (ع) از محلات به صورت ثبت نامی و ساماندهیشده به مشهد مقدس اعزام شدند تا در کنار زائران دیگر از سراسر کشور، ارادت خالصانه خود را به بارگاه نورانی امام رضا (ع) نشان دهند و این حرکت، جلوهای از عشق ماندگار مردم محلات به امام هشتم و نشانهای از وحدت و همبستگی دینی آنان است.
وی ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، در مساجد، حسینیهها و هیئتهای مذهبی محلات مجالس عزاداری و سخنرانی برگزار میشود و هیئتها علاوه بر سوگواری، با برپایی سفرههای نذری، ایستگاههای صلواتی و اطعام نیازمندان، جلوهای از همدلی را به نمایش میگذارند.
حجتالاسلام احمدی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای مراسم عزاداری در محلات، حضور پررنگ نوجوانان و جوانان است و این نسل در کنار بزرگترها با شور و شعور دینی در مراسم شرکت میکنند و این موضوع تضمینکننده انتقال فرهنگ رضوی به نسلهای آینده خواهد بود چرا که اکنون هیئتهای مذهبی به پایگاههای مهمی برای ترویج معارف اهل بیت (ع) تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: وحدت، انسجام، همدلی و همبستگی، یکی از سرمایههای بزرگ اجتماعی مردم کشور ایران است که باید قدر دانسته شود و برای تقویت آن تلاش کنیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات گفت: پیام شهادت امام رضا (ع) برای مردم ما پیام استقامت، عدالت و مهربانی است و باید همواره در جهت گسترش فرهنگ رضوی در جامعه به طور فعال، حرکت کنیم.
تدبیر سیاسی امام رضا (ع) در پذیرش ولایتعهدی درسهای بی نظیری برای مسلمانان دارد
امام جماعت روستای خلیفهکندی و کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روزها پایانی ماه صفر یادآور اندوه بزرگ امت اسلامی است؛ روزی که آسمان امامت و ولایت با شهادت هشتمین اختر تابناک خود، حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، غریبانه در طوس سیاهپوش شد.
حجتالاسلام سید محمد حسین فتحی افزود: شهادت مظلومانه امام رضا (ع) به دستور مأمون عباسی و با خوراندن سم، نقطه عطفی در تاریخ تشیع است و این جنایت بزرگ اگرچه جسم مبارک امام را به شهادت رساند، اما سیره علمی، اخلاقی و سیاسی ایشان برای همیشه در تاریخ جاودانه ماند و امروز چراغ راه جامعه اسلامی است.
امام جماعت روستای خلیفهکندی با اشاره به واقعه شهادت تصریح کرد: مأمون که در ابتدا با تحمیل ولایتعهدی به امام به دنبال مشروعیتبخشی به خلافت خود بود، وقتی محبوبیت روزافزون امام را میان مردم دید، توطئه قتل ایشان را طراحی کرد که بر اساس نقلهای تاریخی، آن حضرت در ۵۵ سالگی به شهادت رسیدند و لقب «غریبالغربا» برای همیشه بر پیشانی تاریخ ماندگار شد.
حجتالاسلام فتحی با اشاره به مهمترین درسها از سیره رضوی برای امروز گفت: یکی از برجستهترین ویژگیهای امام رضا (ع) مناظرات علمی و گفتوگو با بزرگان ادیان و فرق مختلف بود، چرا که ایشان با استدلال، منطق و احترام به عقاید دیگران حقانیت اسلام را تبیین میکردند و جامعه امروز ما نیز بیش از هر زمان به ترویج فرهنگ گفتوگو و پرهیز از اختلافات و نزاعهای بیثمر نیازمند است.
وی افزود: تدبیر سیاسی امام رضا (ع) در پذیرش ولایتعهدی نیز الگویی بزرگ برای ما است، امام با شروط خاصی این منصب را پذیرفتند و با هوشمندی، نقشه مأمون را ناکام گذاشتند که این درس بزرگی است که نشان میدهد در برابر فشارها میتوان با بصیرت و آیندهنگری، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
کارشناس مذهبی با تأکید بر کرامت انسانی در سبک زندگی رضوی اظهار کرد: امام رضا (ع) در سادهترین شکل ممکن با مردم میزیستند، سفرهشان را با خدمتکاران و نیازمندان تقسیم میکردند و به همه با محبت و احترام مینگریستند و بازگشت به این سیره، درمان بسیاری از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی جامعه امروز است.
وی با اشاره به جایگاه علمی امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: لقب «عالم آل محمد (ص)» نشاندهنده عمق دانش امام است و حدیث مشهور «سلسلة الذهب» نیز پیوند میان ایمان، عقلانیت و ولایت را بهروشنی تبیین میکند و این پیام روشن برای امروز ما است که بدون تکیه بر علم، دانشاندوزی و خردورزی نمیتوان جامعهای پویا و موفق داشت.
حجتالاسلام فتحی اضافه کرد: شهادت امام رضا (ع) واقعهای غمبار است، اما سیره و اندیشه آن حضرت همچون چراغی فروزان میتواند مسیر جامعه ما را در برابر چالشهای فردی و اجتماعی روشن سازد و امروز بیش از هر زمان، جامعه ما به بازخوانی سبک زندگی رضوی و بهرهگیری از آموزههای ایشان در عرصه اخلاق، سیاست و فرهنگ نیاز دارد.
بیان قصههای سیره امام رضا (ع) بهترین روش انتقال مفاهیم به کودک است
کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیان قصههای زندگی امام رضا (ع) بهترین راه انتقال آموزههای اخلاقی به کودکان و نوجوانان است
حجتالاسلام سید احمد غفاری، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: نهادینه کردن عشق و ارادت به امام رضا (ع) در دل نسل جوان و حتی کودکان، یکی از وظایف مهم فرهنگی و دینی جامعه است و اگر ما بتوانیم با زبانی ساده و در قالب داستانهای زیبا از سیره رضوی برای کودکان بگوییم، محبت و معرفت به امام در دل آنان ماندگار خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیره و کرامت امام رضا (ع) سرشار از جلوههای انساندوستی و مهربانی است، افزود: روایت معروف «آهو» که در آن امام رضا (ع) به شکارچی فرمودند آهو را رها کند و آن حیوان پس از بازگشت فرزندانش، به عهد خود وفا کرد، نمونهای روشن از رحمت و مهربانی امام است، این داستان و دهها روایت مشابه، ظرفیت بزرگی برای انتقال پیام رحمت و عطوفت اهل بیت (ع) به کودکان و نوجوانان دارد.
این کارشناس مذهبی با تأکید بر نقش زیارت در پیوند قلبی نسل جوان با امام هشتم (ع) تصریح کرد: یکی از بهترین راههای آشنا کردن کودکان با امام رضا (ع)، بردن آنان به زیارت حرم مطهر است و حضور در صحنها و رواقهای نورانی بارگاه رضوی و لمس فضای معنوی حرم، اثری ماندگار بر روح و جان آنان خواهد گذاشت و تا پایان عمر بهعنوان چراغی هدایتگر باقی خواهد ماند.
حجتالاسلام غفاری با اشاره به اهمیت ابزارهای نوین فرهنگی بیان کرد: اکنون رسانههای تصویری بهویژه انیمیشن و پویانمایی میتوانند نقش مهمی در معرفی سیره رضوی ایفا کنند و ساخت انیمیشنهایی با محوریت کرامتها و مهربانیهای امام رضا (ع)، مثل داستان آهو یا روایتهای زندگی و سیره آن حضرت، هم برای کودکان جذاب است و هم باعث ماندگاری عمیق پیام در ذهن و دل آنان میشود و بهرهگیری از این شیوههای نوین، میتواند نسل جدید را به شکل مؤثرتری با معارف اهل بیت (ع) آشنا سازد.
وی گفت: جامعهای که کودکان آن با محبت امام رضا (ع) رشد کنند، در آینده جامعهای مملو از اخلاق، مهربانی و وفاداری به اهل بیت خواهد بود و امروز بیش از هر زمان نیازمند بازخوانی سیره رضوی برای نسل نو و نهادینه کردن عشق به «غریبالغربا» در دلها هستیم.
نظر شما