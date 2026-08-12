به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کردند که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم دستور داده است که ارتش تمامی اقدامات و گام‌های لازم را برای حضور طولانی مدت و دائمی در «مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه» به‌ بهانه محافظت از سرزمین های اشغالی اتخاذ کند.

این اظهارات در جریان بازدید کاتس از روستاهای مرزی در جنوب لبنان صورت گرفت. وی در این بازدید در کنار «تامیر یدعی» نایب‌ رئیس ستاد کل ارتش و «رافی میلو» فرمانده منطقه شمالی و سرتیپ «یفتاح نورکین» فرمانده لشکر ۳۶ و دیگر فرماندهان حضور داشت.

رسانه‌های اسرائیلی خاطرنشان کردند که کاتس گزارشی از فعالیت‌های میدانی دریافت کرده و با فرماندهان درباره آمادگی عملیاتی لازم جهت مقابله احتمالی با حزب‌الله در آینده گفتگو کرده است.

کاتس در جریان این بازدید، با اشاره به موضع بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما به هیچ شکلی از مناطق امنیتی، نه در لبنان، نه در سوریه و نه در غزه، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

اظهارات کاتس در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات مستمر خود در فلسطین، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد.