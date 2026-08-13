افزایش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه اظهار کرد: امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد، افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش‌بینی می‌شود و طی ساعات بعدازظهر و شب نیز ناپایداری جوی در ارتفاعات و مناطق مستعد هرمزگان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در سواحل و جزایر همراه با غبار محلی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد، رشد ابر، رگبار تابستانه باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش لحظه‌ای سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای پرهیز از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، گفت: دریا، به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز، تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد بود.

وی بیان کرد: بیشینه سرعت وزش باد در شرق تنگه هرمز به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید و افزایش بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا تا اوایل هفته آینده تداوم دارد؛ بنابراین شناورهای سبک و صیادی از تردد در این شرایط خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در خصوص وضعیت دمایی نیز گفت: طی امروز و فردا، جمعه ۲۳ مرداد، با شدت گرفتن وزش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی و افزایش رطوبت نسبی، ضمن ماندگاری هوای گرم، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.

حمزه‌نژاد اضافه کرد: از اوایل هفته آینده بار دیگر روند افزایش دمای بیشینه، به‌ویژه در مناطق شرقی استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز، به‌ویژه در ساعات ظهر، اجتناب کرده و مصرف بهینه حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهند.