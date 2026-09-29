به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در تلاشی ناکام برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورش در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره، ادعا کرد: به گمانم ایرانی‌ها متوجه شده‌اند که اشتباه کرده اند!

معاون رئیس جمهور آمریکا سپس بی اشاره به تجاوز غیرقانونی این کشور به خاک ایران و نقض عهد تمامی تعهدات کشورش در قبال تهران، مدعی شد: آن‌ ها رفتار درستی نداشتند!

وی در تلاش برای توجیه جنایت های دولت ترامپ و فرافکنی شکست هایش ادعا کرد: بسیاری از مقامات درون نظام ایران معتقدند اینکه تندروها دوباره شروع به تیراندازی به سمت کشتی‌ها (در تنگه هرمز) کردند، حماقت‌آمیز بود، اما آن‌ها دست به چنین کاری زدند. ترامپ به‌صراحت گفته است که سناریویی وجود دارد که در آن می‌توانیم با ایران به توافق برسیم. اما این امر مستلزم آن است که ایرانی‌ها رفتار مناسبی داشته باشند!

جی دی ونس سپس درباره رهبر معظم انقلاب ادعا کرد: به گمان ما (حضرت آیت الله) مجتبی خامنه‌ای زنده است. البته دقیق نمی‌دانم؛ هرگز او را ندیده‌ام. اما بهترین شواهدی که در اختیار داریم، نشان می‌دهد که او زنده است.

ونس که می کوشد مشکلات متعدد کشورش را به موضوعاتی غیر از بی کفایتی دولت ترامپ نسبت دهد، افزود: بسیاری از مشکلات جامعه آمریکا صرفاً با اخراج مهاجران غیرقانونی حل خواهد شد. کاهش قیمت مسکن، کاهش اجاره‌ بها و کاهش آمار جرایم خشونت‌ آمیز. اگر به‌ صورت غیرقانونی در کشور حضور دارید، مشمول حکم اخراج خواهید بود. ورود غیرقانونی به ایالات متحده جرم محسوب می‌شود و ما نیز با آن به همین شکل برخورد می‌کنیم.