خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر آبادان پیش از جنگ تحمیلی سینماهای فعال بسیاری داشت که نشان‌ دهنده ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه و استقبال مردم این شهر از سینما است.

وی افزود: اخیراً نشستی با حضور فعالان و مدیران سینماهای آبادان در فرمانداری آبادان برگزار شد و مدیران سینماها در این نشست، دغدغه‌ها، مشکلات و ظرفیت‌های موجود را مطرح کردند.

فرماندار ویژه آبادان توضیح داد: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان و نماینده سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست حضور داشتند و بر ضرورت حمایت دستگاه‌های مرتبط از سینماداران به‌ ویژه سینماهای مهر و کیهان تأکید کردیم.

پیرهادی با اشاره به ضرورت حمایت دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان کرد: تقسیط بدهی قبوض سینماها یکی دیگر از موضوعاتی بود که مطرح و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در این زمینه تأکید شد.

وی بیان کرد: مقرر شد سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه ایجاد تسهیلات و حمایت مالی از سینماهای آبادان همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.