به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا(ع)، کاروان پیاده‌روی یاران خراسانی با حضور گسترده مردم مؤمن، خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در مشگین‌شهر برگزار شد.

این کاروان با عنوان «کاروان پیاده‌روی یاران خراسانی» به همت ستاد مردمی جاماندگان اربعین و هیئت شهدای گمنام مشگین‌شهر شکل گرفت و شرکت‌کنندگان با حضور در محل‌های تعیین‌شده، حرکت خود را به سمت امامزادگان بخش مشگین شرقی آغاز کردند.این حرکت معنوی با حضور مردم بصورت خانوادگی و گروهی، در حالی که پرچم‌های عزای حسینی و بیرق‌های «یا حسین(ع)» را در دست داشتند، مسیر پیاده‌روی را طی کردند.

فضای مسیر حرکت از همان ساعات ابتدایی صبح، حال‌وهوای معنوی و حسینی به خود گرفته بود و صدای ذکر و نوای عزاداری در میان جمعیت طنین‌انداز شد. شرکت‌کنندگان با پای پیاده و با نیت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یاد شهدای کربلا و شهدای مدافع حرم و وطن را گرامی داشتند.

کاروان پیاده‌روی یاران خراسانی، هم‌قدم با زائران کربلا

محمد جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین فرصتی برای کسانی است که امسال توفیق حضور در کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین را پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: مردم با حضور در این برنامه نشان می‌دهند که فاصله جغرافیایی نمی‌تواند مانع ابراز ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شود و دل‌های عاشقان امام حسین(ع) در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند متوجه کربلا باشد.

جعفری با اشاره به استقبال مردم مشگین‌شهر از این برنامه گفت: حضور خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان، سالمندان و هیئت‌های مذهبی در این آیین، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این شهرستان به اهل‌بیت(ع) است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این حرکت، زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و ایجاد فضایی معنوی برای افرادی است که به هر دلیل نتوانسته‌اند در مسیر نجف تا کربلا حضور داشته باشند.

هر قدم به نیت زیارت سیدالشهدا(ع)

حجت الاسلام صادق صمدی رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر قدمی که امروز مردم در مسیر پیاده‌روی برمی‌دارند، به نیت زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) و با یاد شهدای کربلاست.

وی افزود: اربعین تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه فرهنگ و مکتبی است که مفاهیم ایثار، آزادگی، وفاداری، مقاومت و فداکاری را به نسل‌های مختلف منتقل می‌کند.

حجت الاسلام صمدی بیان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم نشان می‌دهد که محبت امام حسین(ع) در دل مردم زنده است و جاماندگان نیز تلاش می‌کنند با حضور در چنین برنامه‌هایی خود را به قافله زائران اربعین نزدیک کنند.

وی با اشاره به حضور نسل جوان در این مراسم افزود: یکی از مهم‌ترین برکات چنین برنامه‌هایی، انتقال فرهنگ عاشورا به نسل نوجوان و جوان است؛ نسلی که باید بداند قیام امام حسین(ع) تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه الگویی برای آزادگی، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر ظلم است.

حضور خانواده‌ها در مسیر عشق

حضور خانواده‌ها در این پیاده‌روی از جلوه‌های قابل توجه مراسم امروز بود. پدران و مادران در کنار فرزندان خود در مسیر حرکت کردند و برخی از کودکان نیز با در دست داشتن پرچم‌های کوچک یا سربندهای «یا حسین(ع)» در این آیین شرکت کردند.

سمیرا عبدالعلی زاده دانش آموز پایه دوازدهم پیاده‌روی جاماندگان را فرصت ارزشمندی برای تجربه حال‌وهوای اربعین دانست و گفت: شاید همه مردم امکان سفر به کربلا را نداشته باشند، اما می‌توانند با حضور در این مراسم، محبت خود به امام حسین(ع) را نشان دهند.

وی افزود: وقتی خانواده‌ها در کنار یکدیگر در این مسیر حرکت می‌کنند، کودکان و نوجوانان نیز با فضای معنوی اربعین آشنا می‌شوند و این فرهنگ به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد.

مشگین‌شهر؛ روایتگر عشق حسینی

زینب قادری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید نتوانستیم امسال در کربلا حضور داشته باشیم، اما امروز با هر قدم خودمان را در مسیر زائران اباعبدالله الحسین(ع) قرار می‌دهیم.

وی افزود: حضور مردم در این مراسم باعث می‌شود حال‌وهوای اربعین و فضای معنوی کربلا در شهر نیز احساس شود و نسل جوان با فلسفه قیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا بیشتر آشنا شود.

قادری ادامه داد: اربعین برای ما فقط یک روز یا یک مراسم نیست؛ فرصتی است برای اینکه بار دیگر با آرمان‌های امام حسین(ع) تجدید عهد کنیم و نشان دهیم که راه آن حضرت همچنان در میان مردم زنده است.

پیوند اربعین حسینی و فرهنگ رضوی

برگزاری این آیین در روزهایی که مردم در سوگ شهادت امام رضا(ع) نیز به سر می‌برند، حال‌وهوای ویژه‌ای به مراسم بخشیده است. مردم مشگین‌شهر با حضور در این حرکت، ضمن گرامیداشت اربعین حسینی، ارادت خود را به امام هشتم شیعیان نیز ابراز کردند.

یکی از خادمان حاضر در مراسم در این زمینه گفت: فرهنگ حسینی و رضوی در میان مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و این مناسبت‌ها فرصت مناسبی برای تقویت پیوند مردم با سیره و معارف اهل‌بیت(ع) است.

وی افزود: امروز مردم با یک هدف مشترک در این مسیر قدم گذاشتند؛ هدفی که چیزی جز زنده نگه داشتن یاد و نام اهل‌بیت(ع) و ترویج فرهنگ ایثار و معنویت نیست.

حماسه‌ای فراتر از مرزها

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مشگین‌شهر در حالی امروز برگزار شد که مردم با ذکر «یا حسین(ع)» و «لبیک یا حسین(ع)» مسیر تعیین‌شده را طی کردند و با حضور در این حرکت، عشق و ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای دشت کربلا به نمایش گذاشتند.

این آیین مردمی بار دیگر نشان داد که اربعین حسینی تنها به مسیر نجف تا کربلا محدود نمی‌شود، بلکه هر نقطه‌ای که دل‌های عاشق امام حسین(ع) در آن گرد هم آیند، می‌تواند جلوه‌ای از این حماسه بزرگ حسینی باشد.

کاروان «یاران خراسانی» نیز امروز با همین رویکرد، مسیر خود را به سمت امامزادگان بخش مشگین شرقی آغاز کرد تا مردم جامانده از سفر کربلا، با گام‌هایی آمیخته با عشق و ارادت، در ثواب و معنویت این حرکت عظیم سهیم شوند.

حضور پرشور مردم در این مراسم همچنین نشان داد که فرهنگ عاشورا همچنان یکی از مهم‌ترین عناصر هویت دینی و اجتماعی مردم منطقه است؛ فرهنگی که در آن مفاهیمی همچون ایثار، آزادگی، وفاداری، خدمت و مقاومت جایگاهی ویژه دارد.

امروز مشگین‌شهر شاهد مردمی بود که شاید از کربلا فاصله داشتند، اما دل‌هایشان در مسیر حرم سیدالشهدا(ع) می‌تپید؛ مردمی که با هر قدم، یک پیام روشن را تکرار کردند: راه حسین(ع) همچنان ادامه دارد و عشق به اباعبدالله الحسین(ع) مرز و فاصله نمی‌شناسد.