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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

پیش‌بینی برداشت ۲۸۰ هزار تن سیب‌زمینی در مزارع لرستان

پیش‌بینی برداشت ۲۸۰ هزار تن سیب‌زمینی در مزارع لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت ۲۸۰ هزار تن سیب‌زمینی در مزارع این استان خبر داد.

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت سیب‌زمینی بهاره در لرستان، اظهار داشت: میانگین برداشت سیب‌زمینی در مزارع لرستان در بهار و تابستان ۳۵ تن در هر هکتار است.

وی با بیان اینکه همچنین میانگین برداشت سیب‌زمینی در مزارع پاییزه استان ۴۵ تن در هر هکتار است، گفت: ما مزارع شاخصی در استان داریم که تا ۹۰ تن هم برداشت سیب‌زمینی داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: سطح زیر کشت سیب‌زمینی در لرستان پنج هزار و ۸۰۰ هکتار است.

صیادی با بیان اینکه انتظار می‌رود ۲۸۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی در لرستان برداشت شود، عنوان کرد: لرستان در کشت سیب‌زمینی در رتبه پنج و ششم کشور قرار دارد.

وی بیان داشت: در استان لرستان بیش از ۱۰ رقم سیب‌زمینی کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه انتخاب ارقام مناسب و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری از عوامل ارتقای تولید و پایداری در این بخش است، گفت: هدف اصلی ما استفاده از آبیاری «طیف» است، راندمان این نوع آبیاری ۸۵ درصد است و میزان مصرف آب محصول سیب‌زمینی را تا هشت هزار مترمکعب کاهش می‌دهد.

کد مطلب 6915583

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