نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت سیب‌زمینی بهاره در لرستان، اظهار داشت: میانگین برداشت سیب‌زمینی در مزارع لرستان در بهار و تابستان ۳۵ تن در هر هکتار است.

وی با بیان اینکه همچنین میانگین برداشت سیب‌زمینی در مزارع پاییزه استان ۴۵ تن در هر هکتار است، گفت: ما مزارع شاخصی در استان داریم که تا ۹۰ تن هم برداشت سیب‌زمینی داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: سطح زیر کشت سیب‌زمینی در لرستان پنج هزار و ۸۰۰ هکتار است.

صیادی با بیان اینکه انتظار می‌رود ۲۸۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی در لرستان برداشت شود، عنوان کرد: لرستان در کشت سیب‌زمینی در رتبه پنج و ششم کشور قرار دارد.

وی بیان داشت: در استان لرستان بیش از ۱۰ رقم سیب‌زمینی کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه انتخاب ارقام مناسب و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری از عوامل ارتقای تولید و پایداری در این بخش است، گفت: هدف اصلی ما استفاده از آبیاری «طیف» است، راندمان این نوع آبیاری ۸۵ درصد است و میزان مصرف آب محصول سیب‌زمینی را تا هشت هزار مترمکعب کاهش می‌دهد.