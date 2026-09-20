سیره امام حسن عسکری(ع) الگویی برای تقویت ایمان و اخلاق در جامعه است

حجت‌الاسلام رضا راضی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: ولادت این امام بزرگوار، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره اهل‌بیت(ع) و آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف اسلامی است.

وی با اشاره به شرایط دشوار دوران امامت امام حسن عسکری(ع) افزود: آن حضرت با وجود محدودیت‌ها و فشارهای حکومت عباسی، در مسیر هدایت جامعه اسلامی و تبیین معارف دینی تلاش کردند و با تربیت شاگردان و ارتباط با شیعیان، زمینه استمرار مکتب اهل‌بیت(ع) را فراهم ساختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آموزه‌های سیره امام حسن عسکری(ع)، توجه به اخلاق و رفتار شایسته است، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق، صداقت، مسئولیت‌پذیری، صبر و حفظ وحدت نیاز دارد و سیره ائمه اطهار(ع) می‌تواند چراغ راه زندگی مردم باشد.

حجت‌الاسلام راضی ادامه داد: معرفی شخصیت و ابعاد مختلف زندگی امام حسن عسکری(ع) به نسل نوجوان و جوان باید با زبان روز و شیوه‌های جذاب فرهنگی و رسانه‌ای انجام شود تا نسل جدید بتواند ارتباط عمیق‌تری با معارف اهل‌بیت(ع) برقرار کند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان به مناسبت این میلاد فرخنده خاطرنشان کرد: مساجد، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان مشگین‌شهر در ایام ولادت امام حسن عسکری(ع) برنامه‌های مختلفی از جمله جشن‌های مردمی، سخنرانی، مولودی‌خوانی و برنامه‌های معرفتی برگزار می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر در پایان با تبریک این مناسبت به مردم شهرستان، اظهار کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از سیره اهل‌بیت(ع) بتوانیم در مسیر تقویت ایمان، اخلاق، همدلی و وحدت در جامعه گام برداریم و فرهنگ اهل‌بیت(ع) را بیش از پیش در میان خانواده‌ها و نسل جوان ترویج کنیم.