جریمه ۱۰ هزار دلاری النصر به دلیل عدم تعیین زمین بازی با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا که شهریورماه برگزار می‌شود، میزبان تیم تراکتور ایران خواهد بود. طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های عربستانی و ایرانی باید در زمین بی طرف با هم بازی کنند؛ مشابه اتفاقی که برای تیم استقلال ایران برای میزبانی از الهلال عربستان افتاده است.

استقلال پیش از این امارات را برای پذیرایی از الهلال معرفی کرده بود اما النصری ها که به شدت از کنفدراسیون آسیا بابت عدم میزبانی در عربستان دلخور بودند، هیچ زمین بی طرفی را برای بازی با تراکتور به AFC معرفی نکردند.

این موضوعی است که به احتمال زیاد عواقبی برای باشگاه النصر خواهد داشت.

روزنامه «الاقتصادیه» عربستان به نقل از یک منبع آگاه در AFC درباره این اقدام باشگاه النصر اعلام کرد که مجازات و تنبیه اداری شامل حال النصر نمی‌شود ولی ممکن است این باشگاه عربستانی طبق آیین نامه، مبلغ ۱۰ هزار دلار جریمه شود.

به نوشته این روزنامه، کنفدراسیون آسیا خودش یک کشور را برای بازی النصر و تراکتور انتخاب می‌کند و گزینه‌های اصلی به ترتیب عبارتند از: قطر، امارات و عمان.

طبق ماده ۱۴ آیین نامه لیگ قهرمانان آسیا که در ماه مارس گذشته صادر شد، هر باشگاه میزبان که از تعیین زمین برای مسابقاتش خودداری کند، حداقل ۱۰ هزار دلار جریمه می‌شود و کمیته انضباطی می‌تواند مجازات‌های بعدی را هم تعیین کند.