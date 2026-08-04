صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: از امروز (سهشنبه، ۱۳ مرداد) تا روز پنجشنبه (۱۵ مرداد) در ارتفاعات البرز مرکزی و روز جمعه (۱۶ مرداد) در ارتفاعات البرز مرکزی، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال استان سمنان، در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی طی سه روز آینده در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده، در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، برخی مناطق مرکزی کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت جوی استان تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۳ مرداد) کمی ابری تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد، گاهی همراه با وزش باد شدید، رخ میدهد. حداقل دمای امروز تهران ۲۶ و حداکثر دما ۳۶ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
ضیائیان ادامه داد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: تا پایان امروز، در برخی ساعات رشد ابر و در برخی مناطق، بهویژه نیمه شمالی استان تهران، گاهی رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است.
هوای تهران گرمتر میشود
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: طی پنج روز آینده، در برخی ساعات، بهویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات استان تهران، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی نیز این شرایط گاهی با گردوخاک همراه خواهد بود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا، افزایش نسبی دما در سطح استان تهران مورد انتظار است.
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